Cracovia, z dorobkiem 40 punktów, zajmuje 13. miejsce w tabeli. Tylko dwa punkty mniej ma znajdująca się w strefie spadkowej Lechia Gdańsk. Dokonana miesiąc temu zmiana trenera zespołu, gdy Lukę Elsnera zastąpił Grzelak, nie przyniosła spodziewanego efektu. Nowy szkoleniowiec w trzech meczach trzykrotnie remisował, a wartość tych wyników obniża fakt, że Krakowianie przeciwko Zagłębiu Lubin i Radomiakowi Radom przez wiele minut grali z przewagą jednego zawodnika i nie potrafili zdobyć bramki.

Skuteczność to ogromny problem zespołu. W 14 tegorocznych spotkaniach "Pasy" zdobyły tylko 10 bramek.

Trener Bartosz Grzelak ma nadzieję, że jeśli jego zespół obejmie prowadzenie, to powinno być łatwiej.

- Chodzi o wiarę w siebie, niektórzy na pewno mają blokadę mentalną. Często się to zdarza, ale to nie jest coś nowego w sporcie. Trzeba zrobić ten pierwszy krok przez krawężnik, wtedy może być lepiej - stwierdził.

Przytoczył też dane, że w poprzednim meczu z Radomiakiem wskaźnik Cracovii, jeśli chodzi o gole oczekiwane był na poziomie 1,3.

- Gdybyśmy go podnieśli na 2 lub 2,5, to nasze szanse na zdobycie bramki byłyby większe. Cały czas analizujemy nasze wejścia w pole karne, pozycje przy dośrodkowaniach. Chcemy grać kombinacyjnie. Trenujemy też kontrataki i stałe fragmenty gry - zapewnił.

W ostatnich kolejkach ogromne zacznie może mieć odporność psychiczna zespołu. Grzelak przyznał, że organizowanie sesji z psychologiem nie jest dobrym rozwiązaniem.

- Często rozmawiam indywidualnie z piłkarzami. Pytam się - jak się czułeś w ostatnim meczu, gdy wszedłeś na boisko, jak się czułeś, gdy popełniłeś błąd. Nie bawię się w psychologa, ale jestem coachem. Próbuję z nimi rozmawiać i dawać rady, jak mają myśleć - wyjaśnił.

PAP