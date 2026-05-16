Lech w ostatniej kolejce potknął się na własnym stadionie remisując z Arką Gdynia 1:1, ale wciąż stoi przed ogromną szansą na obronę tytułu i wszystko ma w swoich rękach. Do pełni szczęścia potrzebuje jednego zwycięstwa w dwóch ostatnich meczach, przy założeniu, że Jagiellonia Białystok, jedyny rywal w walce o mistrzostwo kraju, wygra oba spotkania. "Kolejorz" najpierw zmierzy się z Radomiakiem, a w ostatniej kolejce podejmować będzie Wisłę Płock.

Obaj najbliżsi przeciwnicy mają iluzoryczne szanse na grę w europejskich pucharach, ale trener "Lechitów" Niels Frederiksen przyznał, że nie oznacza to, że jego zespołowi będzie łatwiej.

- Wychodzę z założenia, że każdy zespół przed meczem chce go wygrać. Dlatego oczekuję bardzo trudnych pojedynków, ale nie koncentrujemy się na rywalach, ale na sobie – co my powinniśmy zrobić, by spróbować zagrać na jak najwyższym poziomie - powiedział szkoleniowiec.

Pytany, czy w związku z tym, że mistrzowski tytuł jest już na wyciągnięcie ręki, czuje większą presję, przyznał, że ona zawsze jest bardzo duża.

- Zawsze jest presja, kiedy grasz w takim klubie jak Lech. A jeśli jesteś jego trenerem, też czujesz tę presję. Jesteśmy prawdopodobnie największym klubem w Polsce i zawsze będą wobec nas bardzo duże oczekiwania. Ale tak naprawdę my wszyscy po to tu jesteśmy. Gdyby nikt się nie przejmował tym, co robisz, to nie byłoby to wcale fajne - stwierdził Frederiksen.

Relacja live i wynik na żywo meczu Radomiak Radom - Lech Poznań na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:15.

PAP