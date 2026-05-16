Pokonała Igę Świątek, a teraz wygrała cały turniej w Rzymie! Druga z rzędu porażka Gauff w finale

Starcie między Amerykanką Coco Gauff i Ukrainką Eliną Switoliną było ostatnim akcentem żeńskiego turnieju WTA 1000 w Rzymie. Rozstawione z "3" i "7" tenisistki mierzyły się w wielkim finale na Foro Italico.

W spotkanie lepiej weszła Gauff, która już w pierwszym gemie przełamała Switolinę. Ukrainka nie pozostała dłużna i wyrównała na 2:2. Kilka chwil później Amerykanka ponownie prowadziła z breakiem (4:2).

Od tamtego momentu Switolina była jednak nie do zatrzymania. Wygrała cztery gemy z rzędu, w tym dwa przy podaniu Gauff, i triumfowała w pierwszej partii 6:4.

Druga odsłona zmagań przez długi czas przebiegała pod dyktando serwujących. Do pierwszego przełamania doszło dopiero w 11. gemie. Jego autorką była Gauff. Amerykanka miała więc wielką szansę zamknąć seta przy swoim podaniu, lecz jej nie wykorzystała.

O losach drugiej partii zadecydował zatem tie-break. W nim więcej nerwów zachowała Gauff. Kluczowe były ósmy i dziewiąty punkt. Wyżej notowana zawodniczka zaliczyła wtedy dwa małe przełamania, a w kolejnej akcji potwierdziła wiktorię w drugim secie (7:3).

Decydujący akt był wyrównany, ale tylko na starcie. Od stanu 2:2 Switolina nie oddała ani jednego gema Gauff i zwyciężyła w całym spotkaniu, sięgając po tytuł w Rzymie.

Przypomnijmy, że w półfinale imprezy na Foro Italico Ukrainka wyeliminowała Igę Świątek. Dla Gauff natomiast to druga z rzędu porażka w finale w "Wiecznym Mieście". Przed rokiem musiała uznać wyższość Włoszki Jasmine Paolini.

Coco Gauff - Elina Switolina 4:6, 7:6(3), 2:6

jc, Polsat Sport