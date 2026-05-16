Polacy z pierwszym medalem w Brandenburgu! Puławska z kolejnym brązem w PŚ

Pierwsze dni z pucharowym cyklem w Szeged i Brandenburgu przekonują, że w tym roku sprint kajakowy na najwyższym poziomie nie wybacza błędów, a każda, nawet najmniejsza pomyłka może być bolesna w skutkach. Biało-czerwoni od początku tegorocznego PŚ muszą sobie radzić z bardzo dobrze przygotowanymi rywalami, którzy na całej długości toru walczą do upadłego, ale sami nie składają broni. W pierwszych dniach regat w Brandenburgu nasi reprezentanci udowodnili, iż są w stanie nawiązać równorzędną rywalizację ze ścisłą światową czołówką.

Już w piątek było blisko kolejnego w tym sezonie polskiego medalu PŚ. Najbliżej podium w finale C-1 200 m był Oleksii Koliadych. Nasz kanadyjkarz, który doskonale czuje się w tej konkurencji, dopłynął na metę na czwartym miejscu, tracąc do strefy medalowej zaledwie 0,13 sekundy. Swój drugi w tym sezonie finał A na olimpijskim dystansie zanotował z kolei jego partner z dwójki. Wiktor Głazunow, bo o nim mowa, zajął siódmą lokatę w konkurencji C-1 1000 m. Ciekawie zapowiadał się finałowy start nowej kobiecej czwórki Polek. Osada w składzie Dominika Putto, Katarzyna Kościółek, Julia Olszewska i Adrianna Kąkol, która najpierw wygrała swój przedbieg, zaś w półfinale ustąpiła tylko Słowaczkom, w wielkim finale K-4 500 m również uplasowała się na siódmej pozycji. Na tej samej lokacie w finale K-1 1000 m uplasowała się też Weronika Marczewska.

Więcej szczęścia dopisało Polakom w sobotnich wyścigach. Naszą największą nadzieją na medal w Brandenburgu była Anna Puławska, która mierzyła się w finale K-1 500 m. 30-letnia zawodniczka AZS AWF Gorzów Wlkp., która w tej konkurencji jest aktualną mistrzynią świata, nie zawiodła oczekiwań i drugi raz w tym sezonie PŚ stanęła na podium. Tak jak tydzień temu w Szeged, Puławska zajęła trzecie miejsce. Wielki finał wygrała druga przed tygodniem Nowozelandka Aimee Fisher, a srebro zdobyła Niemka Pauline Jagsch. Brąz wywalczony w Niemczech przez Puławską jest trzecim polskim medalem w tym sezonie PŚ.

Warto dodać, że w sobotę o medale PŚ w Brandenburgu walczyli również inni nasi sprinterzy i parakajakarze. Na piątej pozycji w finale czwórek kanadyjkarzy na dystansie 500 m uplasowali się Kacper Sieradzan, Kyryło Krasinskyi, Norman Zezula i Roman Chokow, zaś dziewiąty w C-1 500 m był Gracjan Michalak. Z kolei szósta w finale KL-3 kobiet była Katarzyna Sobczak, a dziewiąte miejsce w finale KL-2 200 m kobiet zajęła Anna Bilovol.

W niedzielę nasi reprezentanci staną przed szansami na kolejne medale PŚ. W finałach K-2 500 m zobaczymy Puławską z Martyną Klatt (wygrana w sobotnim półfinale), a także Przemysława Korsaka z Wiktorem Leszczyńskim, którzy w pierwszym półfinale zajęli drugie miejsce, finiszując tuż przed Jarosławem Kajdankiem i Valeriim Vichevem, którzy tym samym wystąpią w finale B.

Przypomnijmy, że trwający PŚ w Brandenburgu jest częścią kwalifikacji do igrzysk olimpijskich w 2028 roku w Los Angeles, a także jednym z elementów do przygotowań do najważniejszych regat tego sezonu. Już za niespełna cztery tygodnie w portugalskim Montemor-o-Velho rozpoczną się mistrzostwa Europy (11-14 czerwca), zaś pod koniec wakacji w Poznaniu zostaną rozegrane mistrzostwa świata (26-30 sierpnia), czyli najlepiej punktowana impreza w kontekście olimpijskiego rankingu.

W stolicy Wielkopolski już trwają przygotowania do tego wielkiego, kajakarskiego święta. Tuż obok poznańskiej Malty przygotowane zostaną strefa kibica czy strefa aktywności kajakowej. Zainteresowani będą mogli sprawdzić się w kajakach, a osoby z niepełnosprawnościami w parakajaku. Podczas imprezy pojawi się również Centralny Wojskowy Zespół Wojskowy.

Tegoroczny cykl PŚ w sprincie kajakowym zakończy się za niespełna dwa miesiące w Montrealu (9-12 lipca).

