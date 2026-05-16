Polka z dziewiątym wynikiem na świecie!
Zakończyły się Mistrzostwa Świata w olimpijskiej klasie Formula Kite, rozgrywane w portugalskiej Viana do Castelo. W sobotę w serii medalowej wystartowała zawodniczka Kadry Narodowej Polskiego Związku Żeglarskiego - Izabela Satrjan (UKŻ Wiking Toruń), która ostatecznie rywalizację zakończyła na etapie ćwierćfinału, na dziewiatej pozycji.
Na 15. miejscu rywalizację zakończyła Julia Damasiewicz (AZS Poznań). Wśród mężczyzn 19. miejsce zajął Jan Marciniak (AQUA Włocławek), a 21. był Jan Koszowski (Sopocki Klub Żeglarski). Piotr Szymiec (AZS Poznań) uplasował się na 5. miejscu w srebrnej flocie.
ZOBACZ TAKŻE: Polacy z pierwszym medalem w Brandenburgu! Puławska z kolejnym brązem w PŚ
Przejdź na Polsatsport.pl
Regaty rozegrano w dniach 11–16 maja na wodach Oceanu Atlantyckiego. Zawodnicy musieli zmierzyć się z silnym wiatrem i wysoką falą, typowymi dla tego regionu.