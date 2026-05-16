Polka z dziewiątym wynikiem na świecie!

Inne

Zakończyły się Mistrzostwa Świata w olimpijskiej klasie Formula Kite, rozgrywane w portugalskiej Viana do Castelo. W sobotę w serii medalowej wystartowała zawodniczka Kadry Narodowej Polskiego Związku Żeglarskiego - Izabela Satrjan (UKŻ Wiking Toruń), która ostatecznie rywalizację zakończyła na etapie ćwierćfinału, na dziewiatej pozycji.

Uśmiechnięta sportsmenka z napiętymi bicepsami na szczycie góry z widokiem na miasto i ocean.
fot. Instagram/Iza Satrjan
Izabela Satrjan

Na 15. miejscu rywalizację zakończyła Julia Damasiewicz (AZS Poznań). Wśród mężczyzn 19. miejsce zajął Jan Marciniak (AQUA Włocławek), a 21. był Jan Koszowski (Sopocki Klub Żeglarski). Piotr Szymiec (AZS Poznań) uplasował się na 5. miejscu w srebrnej flocie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polacy z pierwszym medalem w Brandenburgu! Puławska z kolejnym brązem w PŚ


Regaty rozegrano w dniach 11–16 maja na wodach Oceanu Atlantyckiego. Zawodnicy musieli zmierzyć się z silnym wiatrem i wysoką falą, typowymi dla tego regionu.

Informacja prasowa
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPOZOSTAŁE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Magazyn Clip - 12.05

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 