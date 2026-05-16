Polski tenisista wraca do gry! Pauzował przez problemy zdrowotne

Okres gry na nawierzchni ziemnej nie układał się po myśli Kamila Majchrzaka. Polak zainaugurował go na początku kwietnia w Marrakeszu, gdzie bronił punktów za ubiegłoroczny półfinał. Niestety, tym razem w Afryce odpadł w drugiej rundzie, ulegając Argentyńczykowi Marco Trungellitiemu.

Później Majchrzak zmagał się z kontuzją kolana. Nie wystąpił przez to w kilku prestiżowych turniejach. Mowa o imprezach w Monte Carlo, Monachium, Madrycie i Rzymie.

Teraz, po półtoramiesięcznej przerwie, Polak doczeka się powrotu do rywalizacji. Weźmie udział w zawodach rangi ATP 500 w Hamburgu. W pierwszej rundzie jego przeciwnikiem będzie Argentyńczyk Camilo Ugo Carabelli.

