Polski tenisista wraca do gry! Pauzował przez problemy zdrowotne

Kamil Majchrzak wraca na kort. Polak weźmie udział w turnieju ATP w Hamburgu. Poprzednio widzieliśmy Piotrkowianina w akcji na początku kwietnia. Od tamtej pory leczył uraz kolana.

Okres gry na nawierzchni ziemnej nie układał się po myśli Kamila Majchrzaka. Polak zainaugurował go na początku kwietnia w Marrakeszu, gdzie bronił punktów za ubiegłoroczny półfinał. Niestety, tym razem w Afryce odpadł w drugiej rundzie, ulegając Argentyńczykowi Marco Trungellitiemu.

 

Później Majchrzak zmagał się z kontuzją kolana. Nie wystąpił przez to w kilku prestiżowych turniejach. Mowa o imprezach w Monte Carlo, Monachium, Madrycie i Rzymie.

 

Teraz, po półtoramiesięcznej przerwie, Polak doczeka się powrotu do rywalizacji. Weźmie udział w zawodach rangi ATP 500 w Hamburgu. W pierwszej rundzie jego przeciwnikiem będzie Argentyńczyk Camilo Ugo Carabelli.

 

Transmisje meczów turnieju ATP w Hamburgu na sportowych antenach Polsatu i online na Polsat Box Go.

