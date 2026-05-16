Porto zwycięskie na koniec ligi! Pietuszewski rozpoczął mecz na ławce rezerwowych

FC Porto przed ostatnią kolejką ligową było już pewne tytułu mistrzowskiego. "Smoki" pierwsze miejsce w lidze zapewniły sobie 2 maja, kiedy pokonały 1:0 Alverkę. Zwycięskiego gola zdobył wtedy Jan Bednarek.

W ostatniej serii gier natomiast Porto na swoim stadionie mierzyło się z zespołem Santa Clara. W wyjściowym składzie gospodarzy wybiegło dwóch Polaków - Bednarek i Jakub Kiwior. Oskar Pietuszewski usiadł na ławce.

Przez długi czas na tablicy wyników utrzymywał się remis 0:0. Przy takim też rezultacie zawodnicy obu drużyn zeszli do szatni na przerwę.

W 56. minucie na boisku pojawił się Pietuszewski. Skrzydłowy naszej reprezentacji zmienił Hiszpana Borję Sainza.

Pierwszy i jedyny gol w całym meczu padł na 20 minut przed końcem. Duńczyk Victor Froholdt dogrywał z prawej strony do Pietuszewskiego, jednak piłkę przeciął defensor Santa Clara Brazylijczyk Sidney Lima i... umieścił ją we własnej siatce.

Porto przypieczętowało więc pierwsze miejsce w lidze zwycięstwem. To 32. tytuł mistrzowski w historii "Smoków".

FC Porto - Santa Clara 1:0 (0:0)

Bramkia: Sidney Lima 69 (samobój)

jc, Polsat Sport