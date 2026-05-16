Poważne zagrożenie dla piłkarzy podczas MŚ. Eksperci biją na alarm

Autorzy pisma są pełni obaw, gdyż ich zdaniem obecne przepisy światowej federacji dotyczące ochrony przed upałem mogą stanowić poważne zagrożenie dla zawodników w czasie mundialu.

Eksperci zaznaczyli m.in. że piłkarze są narażeni na poważne problemy zdrowotne, ponieważ wytyczne FIFA nie odzwierciedlają aktualnej wiedzy naukowej. Wzywają oni w tej sytuacji FIFA do wprowadzenia bardziej przejrzystych zasad dotyczących opóźniania lub przekładania meczów z uwagi na ekstremalne warunki pogodowe.

Naukowcy ostrzegają, że temperatury na 14 z 16 stadionów, na których rozgrywane będą mecze mundialu, mogą przekroczyć niebezpieczne poziomy.

FIFA - licząc się z taką sytuację - podjęła już odpowiednie kroki, np. wprowadziła obowiązkowe trzyminutowe przerwy na nawodnienie organizmów w każdej połowie każdego meczu, niezależnie od warunków atmosferycznych. Na wszystkich meczach zapewniono klimatyzowane ławki dla sztabu trenerskiego i rezerwowych.

Eksperci uważają, że te przerwy powinny być jednak dwa razy dłuższe, a termin spotkań należałoby zmienić, gdy temperatura przekroczy 28 stopni Celsjusza.

Po raz pierwszy w historii o mistrzostwo świata powalczy 48 drużyn. Impreza rozpocznie się 11 czerwca, by dobiec końca 19 lipca po rozegraniu rekordowej liczby 104 meczów.

PAP