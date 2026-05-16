Poznaliśmy finalistów Konferencji Zachodniej NBA. Teraz zagrają z mistrzami

W hali Target Center w Minneapolis liderem gości był w piątek rozgrywający Stephon Castle, który zdobył 32 punkty i miał 11 zbiórek. De'Aaron Fox dodał 21 pkt i dziewięć asyst, a trzecim strzelcem zespołu był tym razem francuski środkowy Victor Wembanyama - 19 pkt, sześć zbiórek i trzy bloki. Pierwszopiątkowych graczy wspierał wchodzący z ławki Dylan Harper - 15 pkt. Spurs ustanowili w tym spotkaniu klubowy rekord w play off, trafiając 18 z 38 rzutów za trzy punkty.

ZOBACZ TAKŻE: Śląsk o krok od półfinału OBL!

Wśród pokonanych najskuteczniejszy był Anthony Edwards - 24 pkt, a wspierali go rezerwowi Terrence Shannon - 21 pkt i Naz Reid - 18 pkt. Gospodarze nie mogli sobie poradzić z nieustępliwą i ciągle zmienianą defensywą rywali. Ich podstawowy środkowy Julius Randle uzyskał zaledwie trzy punkty, trafiając jeden z ośmiu rzutów z gry.

W pierwszym finałowym meczu Konferencji Zachodniej San Antonio Spurs zmierzą się na wyjeździe z czekającymi od dawna na rywala obrońcami tytułu Oklahoma City Thunder, którzy obie swoje serie play off - z Phoenix Suns i Los Angeles Lakers - wygrali po 4-0. Pierwsze spotkanie odbędzie się w poniedziałek.

Na wschodzie finałowy rywal New York Knicks, drużyny Jeremy'ego Sochana, zostanie wyłoniony dopiero w siódmym spotkaniu, gdyż Detroit Pistons, wydostali się z opresji, wygrywając w Cleveland szóste starcie z zespołem Cavaliers 115:94 i w rywalizacji do czterech zwycięstw doprowadzili do remisu 3-3.

Cade Cunningham zdobył dla zwycięzców 21 pkt, trafiając m.in. pięciokrotnie za trzy. Wspierali go Jalen Duren - 15 pkt i 11 zb., Daniss Jenkins - 15 pkt oraz rezerwowi Paul Reed - 17 pkt i Duncan Robinson - 14 pkt. Najlepszymi strzelcami Cavaliers, którzy doznali pierwszej porażki na własnym parkiecie w tegorocznym play off, byli James Harden - 23 pkt, Donovan Mitchell i Evan Mobley - po 18 pkt.

Zespół Pistons, najlepszy w konferencji po fazie zasadniczej, odniósł czwarte z rzędu zwycięstwo w tegorocznym play off, stojąc pod ścianą - w sytuacji, gdy porażka groziła mu odpadnięciem z rywalizacji. Wcześniej wygrał trzy kolejne mecze od stanu 1-3 w rywalizacji z Orlando Magic. To najdłuższa taka seria w fazie play off od 2023 roku i podobnego wyczynu Boston Celtics. Piątkowy sukces "Tłoki" zawdzięczają zdecydowanej obronie, dzięki której utrzymali rywali przy zaledwie 29-procentowej skuteczności rzutów w drugiej połowie i poniżej 40 w całym spotkaniu.

Siódmy, decydujący mecz Pistons z Cavaliers odbędzie się w niedzielę w Detroit.

PAP