Remis w ćwierćfinale! Emocje w polskiej lidze

Spotkanie od początku było wyrównane, chociaż na wyróżnienie z jednej strony zasłużył Nemanja Popović, a z drugiej Andrzej Mazurczak. Obie ekipy nie prezentowały jednak najlepszej skuteczności, chociaż po kolejnym zagraniu swojego rozgrywającego to goście wychodzili na prowadzenie. Ostatecznie dzięki trójce Noaha Freidela po 10 minutach było 16:15. W drugiej kwarcie do ataku włączyli się Chavaughn Lewis oraz Patrick Cartier, a Orlen Zastal uciekał już na sześć punktów. Później trójkę dokładał jeszcze Jayvon Maughmer! Zaczął na to odpowiadać Anthony Roberts. Po następnych rzutach Jeremy’ego Roacha King przegrywał tylko punktem. Freidel doprowadził do remisu po 43 po pierwszej połowie.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejne zwycięstwo Legii! Awans jest na wyciągnięcie ręki

Zaraz po przerwie Jakub Szumert i Krzysztof Sulima dawali pięć punktów przewagi ekipie trenera Arkadiusza Miłoszewskiego. Anthony Roberts wraz z Jeremym Roachem sprawiali jednak, że gospodarze ciągle byli blisko. Po chwili oraz trójce Andrzeja Mazurczaka i kontrze Dwighta Wilsona to Zielonogórzanie byli lepsi aż o osiem punktów. Po 30 minutach było 58:64. W czwartej kwarcie zespół trenera Macieja Majcherka oczywiście nie zamierzał się poddawać. W końcu po serii 7:0 i zagraniu Noaha Freidela wracał na prowadzenie. Na dwie minuty przed końcem trójka Conleya Garrisona ponownie zmieniała sytuację! Gospodarze do samego końca rzutami z dystansu starali się zmniejszać straty. Mieli jeszcze szansę na doprowadzenie do dogrywki, ale w ostatnich akcjach nie trafiali, a to oznaczało zwycięstwo Orlen Zastalu 82:79!

Najlepszym zawodnikiem gości był Andrzej Mazurczak z 22 punktami i 5 asystami. Anthony Roberts zdobył dla gospodarzy 24 punkty i 5 zbiórek.

Drugi mecz ćwierćfinałowy: King Szczecin - Orlen Zastal Zielona Góra 79:82 (16:14, 27:29, 15:21, 21:18).

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw) 1-1. Teraz walka przenosi się do Zielonej Góry, trzeci i czwarty mecz w poniedziałek i środę.

Punkty:

King Szczecin: Anthony Roberts 24, Jeremy Roach 18, Noah Freidel 13, Nemanja Popović 11, Mateusz Kostrzewski 5, Jovan Novak 4, Max Egner 4, Malcolm Dandridge 0, Jakub Ucieszyński 0.

Orlen Zastal Zielona Góra: Andrzej Mazurczak 22, Patrick Cartier 16, Conley Garrison 13, Krzysztof Sulima 8, Jayvon Maughmer 7, Phil Fayne 6, Jakub Szumert 4, Chavaughn Lewis 4, Dwight Allen Wilson 2, Filip Matczak 0

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

PLK.pl