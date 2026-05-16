Rusza Final Four Ligi Mistrzów! Zwycięzcą na pewno będzie Polak
W sobotę w Turynie Aluron CMC Warta Zawiercie i PGE Projekt Warszawa zagrają w półfinałach Ligi Mistrzów siatkarzy. Drugi rok z rzędu na tym etapie wystąpią dwa polskie zespoły. Rywalem Warszawian będzie broniąca tytułu Sir Sicoma Perugia, a Zawiercianie zagrają z Ziraatem Ankara. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2, Super Polsacie oraz Polsacie Box Go.
Tegoroczny turniej finałowy Ligi Mistrzów jest wyjątkowo mocno obsadzony. Zagrają w nim zespoły, które zakończyły sezony w krajowych ligach sukcesem - mistrz Włoch i obrońca tytułu Sir Sicoma Monini Perugia, mistrz Turcji Ziraat Bankkart Ankara i mistrz Polski Aluron CMC Warta Zawiercie, a także brązowy medalista PlusLigi PGE Projekt Warszawa.
Zawiercianie drugi rok z rzędu awansowali do Final Four. W poprzednim sezonie w finale ulegli drużynie z Perugii. Rok temu do turnieju finałowego przystępowali jednak po przegranym finale PlusLigi, a teraz zagrają jako mistrzowie Polski, a ich pierwszym rywalem będzie Ziraat Bankkart, którego barw broni reprezentant Polski Tomasz Fornal.
Warszawianie pierwszy raz w historii awansowali do turnieju finałowego. Ich rywalem będzie broniąca tytułu drużyna z Perugii, w której gra kadrowicz Kamil Semeniuk.
Turniej Final Four zostanie rozegrany w Inalpi Arena w Turynie, tej samej, w której w 2023 roku LM wygrała ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, a w 2018 mistrzami świata drugi raz z rzędu została reprezentacja Biało-Czerwonych.
Polskie zespoły nieprzerwanie od 2018 roku meldują się w najlepszej czwórce LM, jednak na zwycięstwo czekają właśnie od 2023, gdy trzeci triumf z rzędu świętowała ZAKSA.
Bez względu na wyniki spotkań w Turynie pewne jest, że triumfatorem tegorocznej edycji LM będzie Polak, bowiem barw Ziraatu Bankkart broni Fornal, natomiast w ekipie Sir Sicoma Monini gra Semeniuk.
Pewne jest także, że co najmniej jedna polska ekipa zakończy rozgrywki z medalem.
Transmisje spotkań siatkarskiej Ligi Mistrzów na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio w sobotę i w niedzielę rozpocznie się o godzinie 15.00.
Transmisja spotkania PGE Projekt Warszawa - Sir Sicoma Monini Perugia w sobotę 16 maja od godz. 16:30 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2, Super Polsacie oraz Polsacie Box Go.
Transmisja meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Ziraat Bankasi w sobotę 16 maja od godz. 20:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2, Super Polsacie oraz Polsacie Box Go. Początek przedmeczowego studia o godz. 19:00.