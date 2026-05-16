Selekcjoner zabrał głos ws. Ronaldo! Co z powołaniem na MŚ?

Na niespełna miesiąc przed startem MŚ szkoleniowiec kadry Portugalii udzielił wywiadu agencji Reuters, w którym wyjaśnił zasady wewnątrz reprezentacji. Zaznaczył w nim, że traktuje 41-latka jako pełnoprawnego gracza walczącego o wyjazd na mistrzostwa.

- W reprezentacji możemy dokładnie mierzyć, co dzieje się każdego dnia i podejmujemy decyzje na kolejny dzień. Nigdy nie patrzymy dalej niż na następny dzień - powiedział Martinez.

Każda decyzja personalna sztabu szkoleniowego opiera się na chłodnej analizie bieżącej dyspozycji prezentowanej podczas codziennych sesji treningowych. Hiszpan podkreślił, że licznik wieku nie ma dla niego znaczenia, ponieważ liczą się wyłącznie dane medyczne oraz postawa na murawie w danym momencie.

- Wszyscy zawodnicy są w kadrze na równych zasadach: jeśli grają dobrze, jeśli spełniają swoją rolę i pomagają drużynie wygrywać, mają większe szanse na grę niż wtedy, gdy tego nie robią. To naprawdę proste - zaznaczył szkoleniowiec.

Martinez odniósł się również do potencjalnej roli Ronaldo podczas nadchodzących mistrzostw świata. Przepisy umożliwiające przeprowadzenie pięciu zmian w trakcie meczu sprawiły, że zatarła się dawna granica między wyjściową jedenastką a graczami wchodzącymi z ławki rezerwowych. Czas spędzony na boisku uzależniony jest bezpośrednio od realizowania założeń taktycznych.

- Teraz mamy pięć zmian. To prawie jakbyśmy mieli drużynę, która zaczyna i drużynę, która kończy. Nie ma podziału - orzekł Hiszpan.

W trzydziestu spotkaniach pod wodzą Martineza Ronaldo zdobył dwadzieścia pięć bramek, co stanowi jego najwyższą średnią strzelecką w narodowych barwach.

- Wykazuje się dyscypliną, by zawsze być dobrze ustawionym i realizować nasze schematy ofensywne. To daje mu okazje do zdobywania bramek, jak już pokazał, ale też otwiera przestrzenie dla naszych zawodników - zakończył szkoleniowiec.