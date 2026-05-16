Semeniuk zabrał głos po awansie do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. "Wytrzymaliśmy"

W sobotę 16 maja rozpoczął się turniej Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów. W pierwszym półfinale naprzeciwko siebie stanęły ekipy PGE Projektu Warszawa i Sir Sicoma Monini Perugia. Zespół z Umbrii potwierdził wyjątkowo wysoką dyspozycję i w nieco ponad półtorej godziny rozstrzygnął mecz półfinałowy na swoją korzyść.

Powody do radości po zakończeniu tego spotkania miał przyjmujący Perugii i reprezentacji Polski - Kamil Semeniuk. 29-latek nie krył radości. W rozmowie z Marcinem Lepą z Polsatu Sport podkreślił jednak, że to nie było łatwe spotkanie.

- Faktycznie udało się wytrzymać i zamknąć to spotkanie w trzech setach. Mieliśmy bardzo dużą przewagę w trzecim secie. Nie wiem, co się stało, to jakieś takie demony z sezonu klubowego we włoskiej lidze, gdzie czasami mamy tę przewagę i nagle stajemy i przewaga topnieje bardzo szybko i tak samo właśnie było w tym trzecim secie. Ale jak mówię, bardzo fajnie, że wytrzymaliśmy i zamknęliśmy to spotkanie w trzech setach, bo na pewno siły będą potrzebne na jutro - powiedział Semeniuk tuż po meczu.

W niedzielny wieczór Perugia zagra o końcowy triumf w Lidze Mistrzów. Zawalczą o niego z wygranymi starcia Aluron CMC Warta Zawiercie - Ziraat Bankasi Ankara. Siatkarzy PGE Projektu czeka za to walka o brązowy medal.

Pala Alpitour w Turynie po raz drugi w historii jest gospodarzem finału Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy miało to miejsce w 2023, gdy obowiązywała formuła Superfinału. W finale doszło wówczas do pamiętnej konfrontacji dwóch polskich drużyn - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle pokonała Jastrzębski Węgiel 3:2. Polskie kluby grały w pięciu ostatnich meczach o złoto Ligi Mistrzów.

Transmisje spotkań siatkarskiej Ligi Mistrzów na sportowych antenach Polsatu, w Super Polsacie i na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio w niedzielę rozpocznie się o godzinie 15.00.

KP, Polsat Sport