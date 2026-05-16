Sensacyjne doniesienia ws. nowego menedżera Realu! "Na 99 procent"

Jeszcze do niedawna wydawało się bowiem niemożliwe, aby Mourinho wrócił do Realu, którego był trenerem w latach 2010-2013. To właśnie pod jego wodzą "Królewscy", po latach kryzysu, ponownie zaczęli bić się o najwyższe cele. Madrytczycy potrafili przerwać hegemonię Barcelony w La Liga i trzykrotnie dochodzili do półfinału Ligi Mistrzów. A warto przypomnieć, że w latach 2005-2009 ekipa "Los Blancos" za każdym razem odpadała w 1/8 finału.

Hiszpańskie media podkreślają, że Mourinho jest jedynym szkoleniowcem, który jest w stanie opanować burzliwą atmosferę i konflikty w szatni. Real drugi rok z rzędu kończy sezon bez trofeum. Portugalczyk będzie czwartym menedżerem "Królewskich" w ciągu roku!

Ponadto dziennikarze z Hiszpanii zaznaczają, że pochlebnie na temat Mourinho wypowiada się prezydent Realu, Florentino Perez. - Był już tutaj i wniósł nas na wyższy poziom - przyznał. To właśnie Mourinho zapoczątkował kolejny znakomity rozdział w historii klubu, który trwał do 2024 roku.

ZOBACZ TAKŻE: Boniek naprawdę powiedział to o Zielińskim. Polak błysnął w finale

Media spekulują, że ogłoszenie Mourinho w Realu ma nastąpić już 23 maja, kiedy skończy się sezon. Jeżeli 63-latek faktycznie obejmie stery Realu, będzie to jego wielki powrót na najwyższy poziom. W ostatnich latach prowadził bowiem zespoły z nieco niższej półki. Mowa o Tottenhamie, AS Roma, Fenerbahce i Benfice, do której trafił przed tym sezonem.

"The Special One" to jeden z najbardziej utytułowanych menedżerów w XXI wieku. Jako jedyny wygrał wszystkie europejskie rozgrywki - dwukrotnie Ligę Mistrzów, Puchar UEFA, Ligę Europy oraz Ligę Konferencji. Do tego należy dodać trzy mistrzostwa Anglii, cztery Puchary Ligi Angielskiej, Puchar Anglii, dwa mistrzostwa Włoch, Puchar Włoch, mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Hiszpanii, dwa mistrzostwa Portugalii i Puchar Portugalii. Pracował jako trener FC Porto, Chelsea (dwukrotnie), Interu Mediolan, Realu Madryt, Manchesteru United, Tottenhamu, AS Roma, Fenerbahce i Benfiki.