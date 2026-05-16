Siatkarze Projektu gotowi na ważny mecz. "Będziemy walczyć o medal"

W sobotę 16 maja rozpoczął się turniej Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów. W pierwszym półfinale naprzeciwko siebie stanęły ekipy PGE Projekt Warszawa i Sir Sicoma Monini Perugia.

Mistrzowie Włoch przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę w trzech setach, chociaż w ostatniej partii ekipa z PlusLigi postawiła się rywalowi. Na temat tego spotkania w rozmowie z wysłannikiem Polsatu Sport do Turynu Marcinem Lepą wypowiedział się Bartosz Gomułka.

- Wierzyliśmy od początku/ Po to tu przyjeżdżaliśmy, żeby powalczyć z Perugią. Na pewno szkoda tego trzeciego seta, że się nie udało go urwać, bo wtedy myślę, że mogło się jeszcze wiele wydarzyć. Na pewno troszkę sennie weszliśmy w ten mecz. Perugia na pewno od razu weszła na wysoki poziom i na początku nie mogliśmy temu dorównać, ale w trzecim secie pokazaliśmy, że naprawdę potrafimy grać w dobrą siatkówkę - ocenił zawodników.

Zawodnicy stołecznej ekipy w niedzielę wystąpią w meczu o brązowy medal największego europejskiego pucharu. Ich przeciwnikiem będzie przegrany półfinału Aluron CMC Warta Zawiercie - Ziraat Bankasi.

- Czekamy na naszego przeciwnika. Na pewno trzymamy kciuki za Zawiercie, żeby chociaż jedna polska drużyna była w tym finale i będziemy walczyć o medal brązowy - podsumował.

Transmisja meczu o trzecie miejsce w Lidze Mistrzów w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2, Super Polsacie i online na Polsat Box Go. Początek transmisji meczu o godzinie 16:30. Nasze studio rozpocznie się natomiast o godzinie 15:00.

AA, Polsat Sport