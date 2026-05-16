Szybka reakcja Barcelony ws. Lewandowskiego. Tylko zobaczcie te słowa

Piłka nożna

Robert Lewandowski ogłosił w sobotę, że po czterech sezonach żegna się z Barceloną. Klub bardzo szybko skomentował jego decyzję.

Robert Lewandowski i Raphinha niosą zdobyty puchar.
fot. PAP
Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony

- Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas iść dalej. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką dali mi fani od pierwszych dni - napisał na Instagramie.

 

Barcelona bardzo szybko podziękowała mu w mediach społecznościowych.

 

- Przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Dziękujemy za każdy gol, walkę i magiczny moment w tych barwach. Culer na zawsze - czytamy.

 

Lewandowski ma przed sobą dwa ostatnie spotkania ligowe w barwach Barcelony, dla której zagrał do tej pory 191 razy. Strzelił 119 goli i zaliczył 24 asysty.

 

Z katalońskim klubem wywalczył trzy mistrzostwa kraju, Puchar Króla oraz trzy Superpuchary Hiszpanii.

HISZPANIAPIŁKA NOŻNA
