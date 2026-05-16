Tym razem bez rekordu świata. Duplantis najlepszy w Szanghaju

Duplantis pokonał w pierwszej próbie 5,60, 5,80 i 6 metrów, a następnie również bezbłędnie skoczył 6,12 m, poprawiając o centymetr własny rekord mityngu z ubiegłego roku. Następnie słynny Szwed przymierzył się do 6,32 m, co byłoby rezultatem o centymetr lepszym od jego rekordu świata z 12 marca br. z Uppsali. Tym razem jednak próby nie były udane.

Drugie miejsce zajął Australijczyk Curtis Marschall - 5,80 m, a na trzecim uplasowali się ex aequo Francuz Thibaut Collet, Amerykanin Sam Kendricks i Holender Menno Vloon - 5,70 m.

W Szanghaju startował jeden Polak - Patryk Sieradzki nadawał tempo w biegu na 800 m. Zwyciężył w nim Irlandczyk Mark English - 1.43,85, a mający najlepszy rekord życiowy w stawce Kenijczyk Wyclife Kinyamal (1.42,08) był dopiero ósmy - 1.44,61.

Kolejna odsłona cyklu odbędzie się 23 maja również w Chinach, w Xiamen.

PAP