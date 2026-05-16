Warta Zawiercie i Perugia w finale LM! Będzie rewanż za zeszły rok?

Podopieczni trenera Michała Winiarskiego najlepiej zaprezentowali się w pierwszym secie, którego wygrali pewnie. W drugim przegrywali już pięcioma punktami, ale doprowadzili do końcówki na przewagi. Nie zdołali jednak rozstrzygnąć jej na swoją korzyść. Nie zdeprymowało ich to, zdołali przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść w dwóch kolejnych odsłonach.

ZOBACZ TAKŻE: Fornal wskazał przyczyny porażki w półfinale Ligi Mistrzów. Oto czego zabrakło

- Tak to wygląda. Mieliśmy piłkę, chyba dwie piłki nawet, w górze na skończenie tego seta. Nie skończyliśmy ich, Nimir Abdel-Aziz poszedł na zagrywkę i odwrócili to. Fajnie, że się nie poddaliśmy, bo w trzecim secie dalej było trochę drętwo na boisku, ale potem energia wróciła i udało się na szczęście wygrać - ocenił Bieniek.

- Chyba dużo było naprawdę takich akcji przedłużanych, więc na pewno stworzyliśmy dla kibiców fajne widowisko - dodał.

Sir Sicoma Monini Perugia, z Kamilem Semeniukiem w składzie, będzie finałowym rywalem Zawiercian po wygranej w półfinale z PGE Projektem Warszawa 3:0. Poziom włoskiej ekipy był bardzo wysoki, wyższy niż ten, który zaprezentowała w swoim półfinale drużyna z Zawiercia.

Skład niedzielnego finału jest powtórką z poprzedniej edycji, w której zespół z Perugii pokonał Aluron w decydującym meczu w Łodzi 3:2.

- Mamy sporo do poprawy. Perugia to jest w tym momencie najlepszy zespół na świecie. Myślę, że od kilku miesięcy nie schodzi poniżej fenomenalnego poziomu. W finale nie mamy nic do stracenia, to rywale muszą wygrać, presja będzie po ich stronie. Będziemy próbować walczyć - zapowiedział Bieniek.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Transmisja meczu finałowego Ligi Mistrzów Aluron CMC Warta Zawiercie - Sir Susa Monini Perugia w Super Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek w niedzielę o godzinie 20:00. Studio rozpocznie się o godzinie 15:00.

KP, PAP