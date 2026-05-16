Ważna wiadomość z ekipy siatkarskiego mistrza Polski! Kibice na to czekali

Joanna Lelonkiewicz (rocznik 1996) swą przygodę z siatkówką zaczęła w drużynach MKS Neptun Końskie i SMS PZPS Sosnowiec. Przez lata grała pod panieńskim nazwiskiem Pacak. W ekstraklasie zadebiutowała barwach... Budowlanych Łódź w 2014 roku.

W kolejnych latach reprezentowała barwy klubów Legionovia Legionowo (2015-18), UNI Opole (2018-19), ŁKS Commercecon Łódź (2019-22), #VolleyWrocław (2022-23) oraz BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała (2023-25).

W 2025 roku, po dekadzie wróciła do Budowlanych i wywalczyła z tą drużyną mistrzostwo i Puchar Polski. We wcześniejszych sezonach zdobyła cztery brązowe medale mistrzostw Polski oraz Puchar. Rozegrała w ekstraklasie siatkarek już jedenaście sezonów i wystąpiła w 245 meczach. Od 2023 roku grała w pierwszej reprezentacji Polski.

– Ogromnie cieszę się, że będę częścią drużyny PGE Budowlani Łódź również w kolejnym sezonie. Minione rozgrywki były dla nas niezwykle owocne pełne sukcesów, pięknych emocji i niezapomnianych chwil. Zrobię wszystko, aby nadchodzący sezon był równie wartościowy i dostarczył nam jeszcze więcej powodów do radości. Drodzy Kibice liczę na Wasze wsparcie! Wasz doping dodaje nam skrzydeł podczas każdego meczu i daje ogromną motywację do działania – powiedziała Lelonkiewicz, cytowana przez klubowe media.