Ważna wiadomość z ekipy siatkarskiego mistrza Polski! Kibice na to czekali
Joanna Lelonkiewicz nadal będzie grała w klubie PGE Budowlani Łódź. Środkowa reprezentacji Polski to jedna z najważniejszych postaci łódzkiej drużyny, która w minionym sezonie wywalczyła mistrzostwo i Puchar Polski.
Joanna Lelonkiewicz (rocznik 1996) swą przygodę z siatkówką zaczęła w drużynach MKS Neptun Końskie i SMS PZPS Sosnowiec. Przez lata grała pod panieńskim nazwiskiem Pacak. W ekstraklasie zadebiutowała barwach... Budowlanych Łódź w 2014 roku.
W kolejnych latach reprezentowała barwy klubów Legionovia Legionowo (2015-18), UNI Opole (2018-19), ŁKS Commercecon Łódź (2019-22), #VolleyWrocław (2022-23) oraz BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała (2023-25).
W 2025 roku, po dekadzie wróciła do Budowlanych i wywalczyła z tą drużyną mistrzostwo i Puchar Polski. We wcześniejszych sezonach zdobyła cztery brązowe medale mistrzostw Polski oraz Puchar. Rozegrała w ekstraklasie siatkarek już jedenaście sezonów i wystąpiła w 245 meczach. Od 2023 roku grała w pierwszej reprezentacji Polski.
– Ogromnie cieszę się, że będę częścią drużyny PGE Budowlani Łódź również w kolejnym sezonie. Minione rozgrywki były dla nas niezwykle owocne pełne sukcesów, pięknych emocji i niezapomnianych chwil. Zrobię wszystko, aby nadchodzący sezon był równie wartościowy i dostarczył nam jeszcze więcej powodów do radości. Drodzy Kibice liczę na Wasze wsparcie! Wasz doping dodaje nam skrzydeł podczas każdego meczu i daje ogromną motywację do działania – powiedziała Lelonkiewicz, cytowana przez klubowe media.