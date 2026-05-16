Za nami Wielki Start PGE PolSailing

- Pogoda i frekwencja dopisały – strefę odwiedziło ponad 120 dzieci wraz z całymi rodzinami. Na uczestników czekało wiele bezpłatnych atrakcji, m.in. basen z żaglówką zdalnie sterowaną, gra DigiSail, a także tor do skimboardu. Nie zabrakło również symulatorów żeglowania, które jak zawsze cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Uczestnicy mogli także zobaczyć na żywo łódki klas L’Equipe, ILCA i Optimist – podsumowuje wydarzenie koordynator programu PGE PolSailing, Filip Kazuła.

Strefę odwiedzili również strażacy, Kaszubski Dywizjon Straży Granicznej oraz policjanci, którzy dla chętnych zorganizowali rejs policyjną jednostką motorowodną.

Celem Wielkiego Startu była nie tylko dobra zabawa i aktywne spędzenie czasu na świeżym powietrzu, lecz także prezentacja programu PGE PolSailing – Ogólnopolskiego Programu Edukacji Żeglarskiej dla Dzieci i Młodzieży realizowanego przez Polski Związek Żeglarski. W ramach szkolenia dzieci w wieku od 7 do 15 lat mogą uczestniczyć w nieodpłatnym, 22,5-godzinnym kursie żeglarskim w jednym z trzech komponentów: Optimist, windsurfing lub Młody Żeglarz, w ramach którego uczą się pływać na większych jednostkach kabinowych.

- Podczas Wielkiego Startu uczestnicy mogli przekonać się, jak atrakcyjne i pełne radości może być żeglarstwo. W tegorocznej edycji program obejmie 70 ośrodków z całej Polski, w których wykwalifikowana kadra zadba o edukację żeglarską dzieci i zapewni im świetną zabawę – mówi Paweł Kołodziński, trzykrotny olimpijczyk w klasie 49er oraz Trener Główny i Koordynator Kadry Narodowej Młodzieży PZŻ.

