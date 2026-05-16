Ma już dość i chce to skończyć! Klamka zapadła

Według doniesień saudyjskich mediów, Jorge Jesus najprawdopodobniej opuści Arabię Saudyjską po zakończeniu tego sezonu. Portugalczyk miał już przekazać swoją decyzję włodarzom klubu Al-Nassr. Przed nim jeszcze końcówka rozgrywek, podczas których może sięgnąć po podwójną koronę.

Jorge Jesus, trener piłkarski, z siwymi włosami, w ciemnej koszulce polo, gestykuluje na boisku.
Jesus trafił do Al-Nassr przed tym sezonem z innego saudyjskiego klubu Al-Hilal, z którym zdobył mistrzostwo i puchar kraju. 72-latek jest blisko powtórzenia tego sukcesu. Jego podopieczni mogą zapewnić sobie mistrzowski tytuł już w ten weekend, jeżeli jego były zespół straci punkty. Ponadto portugalski menedżer jest w grze o zwycięstwo w arabskim odpowiedniku Ligi Europy, gdzie udało się dotrzeć do finału.

 

"Jesus wierzy, że to idealny moment, aby opuścić Arabię Saudyjską. Jest przekonany, że po zakończeniu gry w tych dwóch rozgrywkach pożegna się z arabskim wyzwaniem. Aczkolwiek, dostał już inne oferty do przeanalizowania" - przekazują tamtejsze media.

 

Jesus pracuje w Arabii Saudyjskiej nieprzerwanie od 2023 roku. Portugalczyk jest przede wszystkim kojarzony z wieloletnim prowadzeniem Benfiki, z którą trzykrotnie zdobył mistrzostwo kraju, raz puchar i superpuchar kraju oraz pięciokrotnie puchar ligi. Był też menedżerem m.in. Sportingu i Fenerbahce.

 

Piłkarzami Al-Nassr są m.in. Cristiano Ronaldo, Sadio Mane i Joao Felix.

