ATP w Hamburgu: Kamil Majchrzak - Camilo Ugo Carabelli. Relacja live i wynik na żywo

Kamil Majchrzak - Camilo Ugo Carabelli to spotkanie pierwszej rundy turnieju ATP w Hamburgu. Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Camilo Ugo Carabelli na Polsatsport.pl.

Kamil Majchrzak wraca do gry po półtoramiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją kolana. Polak startuje w imprezie rangi ATP 500 w Hamburgu.

 

Wcześniej natomiast Majchrzak stracił kilka prestiżowych turniejów. Uraz wykluczył go z udziału w zawodach w Monte Carlo, Monachium, Madrycie i Rzymie.

 

Przeciwnikiem Majchrzaka w pierwszej rundzie w Hamburgu jest Argentyńczyk Camilo Ugo Carabelli. Dla obu panów to premierowa bezpośrednia potyczka.

 

jc, Polsat Sport
