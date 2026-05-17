ATP w Hamburgu: Kamil Majchrzak - Camilo Ugo Carabelli. Relacja live i wynik na żywo

Kamil Majchrzak wraca do gry po półtoramiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją kolana. Polak startuje w imprezie rangi ATP 500 w Hamburgu.

Wcześniej natomiast Majchrzak stracił kilka prestiżowych turniejów. Uraz wykluczył go z udziału w zawodach w Monte Carlo, Monachium, Madrycie i Rzymie.

Przeciwnikiem Majchrzaka w pierwszej rundzie w Hamburgu jest Argentyńczyk Camilo Ugo Carabelli. Dla obu panów to premierowa bezpośrednia potyczka.

