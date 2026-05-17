ATP w Rzymie: Jannik Sinner - Casper Ruud. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć?

Norweg pokonał w pierwszem półfinale innego reprezentanta gospodarzy Luciano Darderiego, oddając mu zaledwie dwa gemy. Ruud po raz 27. dotarł do finału imprezy rangi ATP. Na koncie ma 14 tytułów.

Z kolei Sinner na pokonaniu Daniiła Miedwiediewa potrzebował... dwóch dni. Ich starcie zostało przerwane w piątek z powodu opadów deszczu. Tenisiści wrócili na kort w sobotę. Ostatecznie Włoch wygrał 6:2, 5:7, 6:4.

Sinnera dzieli jedno zwycięstwo, by zostać pierwszym od pół wieku Włochem, który zwyciężył w Italian Open. Ostatnim zawodnikiem gospodarzy, który wzniósł trofeum na Foro Italico, był Adriano Panatta w 1976 roku.

Sinner nie doznał porażki w turniejach rangi Masters 1000, od kiedy w październiku wycofał się z gry w meczu z Holendrem Tallonem Griekspoorem w Szanghaju. Wtedy skreczował z powodu skurczów w ekstremalnym upale.

