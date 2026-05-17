Co za 25 minut Rakowa. Ważne zwycięstwo

Zespół spod Jasnej Góry bardzo szybko objął prowadzenie. W 54. sekundzie, po tym, jak błąd popełnił Filip Borowski (źle podał piłkę do kolegi z drużyny), piłkę przejął Jean Carlos Silva i w sytuacji sam na sam był lepszy od Dominika Holca.

„Piastunki”, walczące o pozostanie w gronie najlepszych, miały potem przewagę, ale to Raków podwyższył prowadzenie. W 20. min. celnym strzałem z rzutu wolnego popisał się Marko Bulat.

Pięć minut później Tomasz Pieńko dobrze zakończył kontrę swojej drużyny i było 0:3.

Podobnie jak w pierwszej połowie, tak i w drugiej zdecydowaną przewagę miał Piast. Jednak dopiero na minutę przed zakończeniem regulaminowego czasu gry strzelił gola. Wówczas celnym strzałem z 15 metrów popisał się Patryk Dziczek. Sędzia przedłużył drugą część meczu o pięć minut, ale wynik nie uległ zmianie.

Raków do końca będzie walczył o podium Ekstraklasy. Z kolei Piast musi jeszcze drżeć o ligowy byt.

Piast Gliwice - Raków Częstochowa 1:3 (0:3)

Bramki: 0:1 Jean Carlos Silva (1), 0:2 Marko Bulat (20-wolny), 0:3 Tomasz Pieńko (25), 1:3 Patryk Dziczek (89).

Piast Gliwice: Dominik Holec - Filip Borowski (46. Emmanuel Twumasi), Juande Rivas, Igor Drapiński, Jakub Lewicki - Quentin Boisgard (46. Jorge Felix), Jason Lokilo (73. Leandro Sanca), Patryk Dziczek, Hugo Vallejo, Oskar Leśniak (80. Oliwier Maziarz) - Gierman Barkowskij (64. Andreas Katsantonis).

Raków Częstochowa: Kacper Trelowski - Paweł Dawidowicz, Ariel Mosór (81. Stratos Svarnas), Bogdan Racovitan - Michael Ameyaw, Oskar Repka (44. Władysław Koczerhin), Marko Bulat, Jean Carlos Silva - Patryk Makuch (81. Ivi Lopez), Jonatan Braut Brunes (68. Leonardo Rocha), Tomasz Pieńko (68. Adriano Amorim).

Żółte kartki: Jason Lokilo, Oskar Leśniak, Gierman Barkowskij, Juande Rivas, Emmanuel Twumasi, Igor Drapiński - Ariel Mosór.

Sędzia: Daniel Stefański (Bydgoszcz). Widzów: 6 763.

PAP