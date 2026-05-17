Co za pech braci Marquezów! Kolejna kraksa i złamanie

Marquez jeszcze w niedzielę będzie operowany w szpitalu centralnym w stolicy Katalonii. Na razie nie wiadomo, jak długo będzie trwała jego rehabilitacja. Jego prawy obojczyk ma zostać ustabilizowany metalową płytką.

Katalończyk na 12. okrążeniu niedzielnego wyścigu uderzył w tył gwałtownie zwalniającego motocykla Hiszpana Pedro Acosty (KTM), w którym doszło do awarii jednostki napędowej i zablokowania tylnego koła. Marquez rozbił się przy bardzo dużej prędkości, a jego maszyna kilkakrotnie koziołkowała, zanim roztrzaskała się o bandę bezpieczeństwa.

Przednie koło jego motocykla uderzyło w pojazd Fabio Di Giannantonio, który nie zdołał uniknąć zderzenia. Ale w godzinę później, po restarcie wyścigu, Włoch wygrał rywalizację, odnosząc drugie w karierze zwycięstwo w MotoGP.

W Barcelonie nie startował starszy brat Alexa, aktualny mistrz świata MotoGP Marc Marquez (Ducati), który w poprzednim wyścigu we Francji doznał złamania kości stopy, przeszedł operację i wraca do pełni sił.

KP, PAP