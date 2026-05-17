Dramat Juventusu! Sensacyjna porażka pozbawi giganta Ligi Mistrzów?

Piłkarze Juventusu przegrali u siebie z Fiorentiną 0:2 w meczu 37. kolejki Serie A i spadli w tabeli na szóste miejsce. Tym samym "Starej Damy" prawdopodobnie zabraknie w przyszłym sezonie w lukratywnej Lidze Mistrzów.

Przed przedostatnią serią spotkań Juventus plasował się na trzecim miejscu i walkę o LM miał w swoich rękach. Zadanie nie wydawało się trudno, bo Fiorentina w tabeli jest 15., a poprzednio ligowy mecz wygrała miesiąc temu. Rzeczywistość okazała się inna.

 

W ostatniej kolejce Juventus zagra w derbach z Torino. Aby znów znalazł się w najlepszej czwórce potrzebuje wygranej i potknięć co najmniej dwóch zespołów.

 

W niedzielę wszystkie inne walczące o Ligę Mistrzów ekipy wykorzystały jego wpadkę. Drugie obecnie Napoli pokonało na wyjeździe zamykającą stawkę Pisę 3:0, trzeci AC Milan pokonał na wjeździe Genoę 2:1, czwarta Roma wygrała w derbach 2:0 z Lazio, z Adrianem Przyborkiem na ławce rezerwowych, a piąte Como pokonało Parmę 1:0.

 

Pewny mistrzowskiego tytułu Inter Mediolan, z Piotrem Zielińskim na boisku od 64. minuty, zremisował natomiast z Veroną 1:1.

KP, PAP
