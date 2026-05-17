Drużyna marzeń Ligi Mistrzów siatkarzy 2026. Dwóch reprezentantów Polski z nagrodami

Turniej Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów został rozegrany w Pala Alpitour w Turynie w dniach 16-17 maja. O tytuł najlepszej klubowej drużyny Europy rywalizowały Aluron CMC Warta Zawiercie, PGE Projekt Warszawa, Sir Sicoma Monini Perugia oraz Ziraat Bankkart Ankara.

Trzecie miejsce zajęli mistrzowie Turcji, którzy wygrali w starciu o brązowy medal z Projektem 3:2. W wielkim finale siatkarze Aluron CMC Warty przegrali z Perugią 0:3.

Po zakończeniu turnieju finałowego przyznano nagrody indywidualne. W drużynie marzeń znalazło się czterech siatkarzy oraz trener zwycięskiej Perugii. Nagrodę MVP otrzymał kończący karierę włoski libero - Massimo Colaci.

W drużynie marzeń nie zabrakło polskich akcentów. Wyróżnieni zostali dwaj reprezentacji Polski - środkowy Mateusz Bieniek (Aluron) oraz przyjmujący Tomasz Fornal (Ziraat); nagrodę otrzymał również drugi środkowy Aluronu - Jurij Gladyr. Bieniek i Fornal po raz drugi z rzędu znaleźli się w drużynie marzeń Final Four CEV Champions League.

Drużyna marzeń siatkarskiej Ligi Mistrzów 2026:

MVP: Massimo Colaci (Perugia)

rozgrywający: Simone Giannelli (Perugia)

przyjmujący: Oleh Plotnytskyi (Perugia), Tomasz Fornal (Ziraat)

atakujący: Wassim Ben Tara (Perugia)

środkowi: Mateusz Bieniek (Aluron), Jurij Gladyr (Aluron)

libero: Massimo Colaci (Perugia)

Trener: Angelo Lorenzetti (Perugia).