Drużyna marzeń Ligi Mistrzów siatkarzy 2026. Dwóch reprezentantów Polski z nagrodami

Robert Murawski

Po turnieju rozegranym w Turynie wybrano drużynę marzeń Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów. Zdominowali ją siatkarze zwycięskiej drużyny Sir Sicoma Monini Perugia. Wyróżnieni zostali także dwaj siatkarze reprezentacji Polski - Mateusz Bieniek i Tomasz Fornal.

Drużyna marzeń siatkarskiej Ligi Mistrzów 2026. Kto otrzymał nagrody indywidualne?

Turniej Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów został rozegrany w Pala Alpitour w Turynie w dniach 16-17 maja. O tytuł najlepszej klubowej drużyny Europy rywalizowały Aluron CMC Warta Zawiercie, PGE Projekt Warszawa, Sir Sicoma Monini Perugia oraz Ziraat Bankkart Ankara.

 

Trzecie miejsce zajęli mistrzowie Turcji, którzy wygrali w starciu o brązowy medal z Projektem 3:2. W wielkim finale siatkarze Aluron CMC Warty przegrali z Perugią 0:3.

 

Po zakończeniu turnieju finałowego przyznano nagrody indywidualne. W drużynie marzeń znalazło się czterech siatkarzy oraz trener zwycięskiej Perugii. Nagrodę MVP otrzymał kończący karierę włoski libero - Massimo Colaci.

 

W drużynie marzeń nie zabrakło polskich akcentów. Wyróżnieni zostali dwaj reprezentacji Polski - środkowy Mateusz Bieniek (Aluron) oraz przyjmujący Tomasz Fornal (Ziraat); nagrodę otrzymał również drugi środkowy Aluronu - Jurij Gladyr. Bieniek i Fornal po raz drugi z rzędu znaleźli się w drużynie marzeń Final Four CEV Champions League.

 

Drużyna marzeń siatkarskiej Ligi Mistrzów 2026:

 

MVP: Massimo Colaci (Perugia)

 

rozgrywający: Simone Giannelli (Perugia)
przyjmujący: Oleh Plotnytskyi (Perugia), Tomasz Fornal (Ziraat)
atakujący: Wassim Ben Tara (Perugia)
środkowi: Mateusz Bieniek (Aluron), Jurij Gladyr (Aluron)
libero: Massimo Colaci (Perugia)

 

Trener: Angelo Lorenzetti (Perugia).

 

