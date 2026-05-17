Drużyna marzeń Ligi Mistrzów siatkarzy 2026. Dwóch reprezentantów Polski z nagrodami
Po turnieju rozegranym w Turynie wybrano drużynę marzeń Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów. Zdominowali ją siatkarze zwycięskiej drużyny Sir Sicoma Monini Perugia. Wyróżnieni zostali także dwaj siatkarze reprezentacji Polski - Mateusz Bieniek i Tomasz Fornal.
Turniej Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów został rozegrany w Pala Alpitour w Turynie w dniach 16-17 maja. O tytuł najlepszej klubowej drużyny Europy rywalizowały Aluron CMC Warta Zawiercie, PGE Projekt Warszawa, Sir Sicoma Monini Perugia oraz Ziraat Bankkart Ankara.
Trzecie miejsce zajęli mistrzowie Turcji, którzy wygrali w starciu o brązowy medal z Projektem 3:2. W wielkim finale siatkarze Aluron CMC Warty przegrali z Perugią 0:3.
Po zakończeniu turnieju finałowego przyznano nagrody indywidualne. W drużynie marzeń znalazło się czterech siatkarzy oraz trener zwycięskiej Perugii. Nagrodę MVP otrzymał kończący karierę włoski libero - Massimo Colaci.
W drużynie marzeń nie zabrakło polskich akcentów. Wyróżnieni zostali dwaj reprezentacji Polski - środkowy Mateusz Bieniek (Aluron) oraz przyjmujący Tomasz Fornal (Ziraat); nagrodę otrzymał również drugi środkowy Aluronu - Jurij Gladyr. Bieniek i Fornal po raz drugi z rzędu znaleźli się w drużynie marzeń Final Four CEV Champions League.
Drużyna marzeń siatkarskiej Ligi Mistrzów 2026:
MVP: Massimo Colaci (Perugia)
rozgrywający: Simone Giannelli (Perugia)
przyjmujący: Oleh Plotnytskyi (Perugia), Tomasz Fornal (Ziraat)
atakujący: Wassim Ben Tara (Perugia)
środkowi: Mateusz Bieniek (Aluron), Jurij Gladyr (Aluron)
libero: Massimo Colaci (Perugia)
Trener: Angelo Lorenzetti (Perugia).
