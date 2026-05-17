El. MŚ: Polska - Austria. Relacja live i wynik na żywo

W pierwszym spotkaniu, które odbyło się 13 maja w Austrii reprezentacja Polski wygrała 26:25. Gospodarzem drugiego meczu jest Olsztyn i Hala Urania. To ostatnia prosta, aby awansować na mistrzostwa świata.

Przyszłoroczny mundial odbędzie się na parkietach w Niemczech, gdzie w 2007 roku podopieczni Bogdana Wenty dotarli do finału i sięgnęli po srebro.

Polacy kilkukrotnie mierzyli się z Austriakami przy różnych okazjach i zawsze wychodzili z tych potyczek zwycięsko. Przed niedzielnym rewanżem bilans wynosił cztery wygrane w czterech starciach.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Austria na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport