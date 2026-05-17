Feta w Rzymie! Jannik Sinner z szansą na napisanie historii

Na trybunie zasiadł wśród aplauzu kibiców prezydent Włoch Sergio Mattarella.

Włoski tenisista został powitany na korcie ogromną burzą oklasków. Przybyli liczni kibice Włocha, którzy podróżują za nim po świecie, wszędzie tam, gdzie gra w turniejach. Obecni są też kibice Norwega.

Finał rozpoczął się kilka godzin po piłkarskich derbach Rzymu. Na meczu na sąsiadującym z kortami Stadionie Olimpijskim było około 60 tys. osób. Te dwa wielkie sportowe wydarzenia były dużym wyzwaniem dla sił porządkowych.

Tegoroczny tenisowy ATP Masters 1000 na Foro Italico przejdzie do historii pod względem liczby ponad 400 tysięcy sprzedanych biletów. Codziennie na kortach przebywały tysiące ludzi. Imprezą żyło niemal całe Wieczne Miasto.

Ostatnie miesiące stoją pod znakiem dominacji Sinnera. Włoch zwyciężył turnieje rangi ATP Masters 1000 w Indian Wells, Miami, Monte Carlo i Madrycie.

Jeśli wzniesie trofeum i w Rzymie, zostanie drugim po Djokovicu triumfatorem wszystkich dziewięciu turniejów Masters 1000. Serb wygrał każdy z tych turniejów co najmniej dwa razy.

Sinner nie doznał porażki w największych turniejach poza Wielkim Szlemem, odkąd w październiku wycofał się z gry w meczu z Holendrem Tallonem Griekspoorem w Szanghaju. Włoch skreczował z powodu skurczów w ekstremalnym upale.

ATP w Rzymie: Jannik Sinner - Casper Ruud.

Transmisja finału Sinner - Ruud w niedzielę 17 maja od 17.00 w Polsacie Sport 2 i online na Polsat Box Go.

KP, PAP