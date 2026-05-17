Lider rankingu ATP, reprezentujący gospodarzy Sinner, w półfinale wygrał w dokończonym meczu z Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem 6:2, 5:7, 6:4. W piątek spotkanie zostało przerwane z powodu deszczu. Przerwa nastąpiła przy stanie 6:2, 5:7, 4:2 dla Sinnera. W sobotę dograno więc tylko cztery gemy.

W niedzielnym finale rywalem Włocha będzie Casper Ruud. Norweg na ostatniej prostej przed finałem pokonał innego reprezentanta gospodarzy - Luciano Darderego - 6:1, 6:1.

Ruud po raz 27. dotarł do finału imprezy rangi ATP. Na koncie ma 14 tytułów. Sinner natomiast ma 38 finałów, 28 tytułów, w tym cztery wielkoszlemowe. W meczach z Ruudem jego bilans to 4-0.

