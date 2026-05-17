Finał Ligi Mistrzów był jego ostatnim meczem! Słynny włoski siatkarz zakończył karierę

Massimo Colaci (rocznik 1985) grał na pozycji libero. Swą karierę rozwijał w klubach Pallavolo Falchi Ugento, Corigliano Volley i Marmi Lanza Verona. Później przez wiele lat był podporą Itas Trentino (2010-17). Od 2017 roku aż do końca kariery grał w drużynie Sir Sicoma Monini Perugia.

Trzykrotnie wygrał Ligę Mistrzów (2011, 2025, 2026), aż sześć razy Klubowe Mistrzostwa Świata. Półki uginają się też od trofeów zdobytych przez tego libero w Italii - wywalczył sześć razy mistrzostwo Włoch, sześć razy Puchar Włoch oraz dziewięć razy Superpuchar.

Wiele sukcesów osiągnął Colaci również z reprezentacją Włoch, w której występował w latach 2014-21. Z kadrą wywalczył srebro igrzysk olimpijskich w Rio (2016), a także medale mistrzostw Europy, Ligi Światowej i Pucharu Świata.

W sezonie kończącym jego karierę, Colaci zgarnął z Perugią wszystkie możliwe trofea. Otrzymał również nagrody indywidualne - MVP finałów SuperLega oraz MVP i najlepszy libero Final Four Ligi Mistrzów.

Siatkarki i siatkarze, którzy zakończyli karierę w 2026 roku: