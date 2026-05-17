Flick wkroczył do gry. Transferu jednak nie będzie?

Nie jest tajemnicą, że mistrzowie Hiszpanii zamierzają rozejrzeć się za wzmocnieniem środka obrony. Poważnym kandydatem był stoper Interu, którego łączy się z przenosinami na Camp Nou już od dłuższego czasu. Największy znak zapytania dotyczył sumy odstępnego, jakiej mógłby chcieć klub z Mediolanu. Teraz jednak pojawiły się kolejne wątpliwości.

ZOBACZ TAKŻE: Lewandowski nagle zwrócił się do kibiców. Wymowne słowa

Chodzi o... stanowisko Flicka. Jak informuje Matteo Moretto, Niemiec, choć początku mocno zdecydowany na ten transfer, zaczął się wahać. Flick zaczął się zastanawiać nad przydatnością Włocha w systemie gry Barcelony i miał już poprosić Deco, odpowiedzialnego za transfery, by przyjrzał się też innym możliwościom.

Barcelona będzie też musiała poszukać nowego napastnika. W sobotę odejście z klubu potwierdził Robert Lewandowski.

PAP