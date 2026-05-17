Fornal dobitnie skomentował zdobycie brązowego medalu LM. "Apetyty mieliśmy dużo większe"

W półfinale siatkarze Projektu w trzech setach ulegli Sir Sicoma Monini Perugia, a Ziraat okazał się słabszy od Aluronu CMC Warty Zawiercie (1:3). W niedzielne popołudnie przegranym przyszło mierzyć się w walce o brąz.

Emocji jednak nie zabrakło. Dość powiedzieć, że starcie trwało niemal 2,5 godziny i zakończyło się po tie-breaku. Ostatecznie na swoją korzyść rozstrzygnęli je zawodnicy z Ankary.

Jednym z bohaterów tureckiego giganta był Tomasz Fornal. Reprezentant Polski po zakończeniu wymienił się koszulkami ze swoim kolegą ze "złotego" rocznika 1997 i kadry narodowej - Jakubem Kochanowskim. Jak sam przyznał, gra o brąz nie była komfortowa dla żadnego z nich.

- To nie są łatwe mecze, kiedy przegrywasz półfinał. Apetyty mieliśmy dużo większe i powroty na drugi dzień nie są łatwe. Najważniejsze jest to, że kończymy turniej zwycięstwem. Wygranie Ligi Mistrzów to marzenie każdego sportowca, ale bycie w Final Four to też osiągnięcie. Z każdego medalu trzeba się cieszyć - skomentował Fornal "na gorąco" po zakończeniu meczu.

Polski przyjmujący wystąpił w turnieju finałowym Ligi Mistrzów po raz czwarty. Wciąż nie ma jednak w dorobku trofeum za zwycięstwo w tym turnieju.

W wielkim finale - podobnie jak przed rokiem - o triumf walczą Aluron CMC Warta Zawiercie i Sir Susa Monini Perugia.

Transmisja meczu finałowego Ligi Mistrzów Aluron CMC Warta Zawiercie - Sir Sicoma Monini Perugia w Super Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek w niedzielę o godzinie 20:00. Studio rozpoczęło się o godzinie 15:00.

KP, Polsat Sport