Fornal dobitnie skomentował zdobycie brązowego medalu LM. "Apetyty mieliśmy dużo większe"
PGE Projekt Warszawa przegrał z drużyną Ziraat Bankkart Ankara 2:3 w meczu o trzecie miejsce siatkarskiej Ligi Mistrzów. Brązowy medal za trzecie miejsce rozgrywek trafił zatem w ręce Tomasza Fornala. Co Polak miał do powiedzenia po meczu? O tym można posłuchać w rozmowie z Polsatem Sport.
PGE Projekt Warszawa - Ziraat Bankkart Ankara. Skrót meczu
Tomasz Fornal: Każdy medal trzeba szanować i z każdego się cieszyć
W półfinale siatkarze Projektu w trzech setach ulegli Sir Sicoma Monini Perugia, a Ziraat okazał się słabszy od Aluronu CMC Warty Zawiercie (1:3). W niedzielne popołudnie przegranym przyszło mierzyć się w walce o brąz.
ZOBACZ TAKŻE: Legendarny siatkarz zakończył karierę! To był jego ostatni mecz
Emocji jednak nie zabrakło. Dość powiedzieć, że starcie trwało niemal 2,5 godziny i zakończyło się po tie-breaku. Ostatecznie na swoją korzyść rozstrzygnęli je zawodnicy z Ankary.
Jednym z bohaterów tureckiego giganta był Tomasz Fornal. Reprezentant Polski po zakończeniu wymienił się koszulkami ze swoim kolegą ze "złotego" rocznika 1997 i kadry narodowej - Jakubem Kochanowskim. Jak sam przyznał, gra o brąz nie była komfortowa dla żadnego z nich.
- To nie są łatwe mecze, kiedy przegrywasz półfinał. Apetyty mieliśmy dużo większe i powroty na drugi dzień nie są łatwe. Najważniejsze jest to, że kończymy turniej zwycięstwem. Wygranie Ligi Mistrzów to marzenie każdego sportowca, ale bycie w Final Four to też osiągnięcie. Z każdego medalu trzeba się cieszyć - skomentował Fornal "na gorąco" po zakończeniu meczu.
Polski przyjmujący wystąpił w turnieju finałowym Ligi Mistrzów po raz czwarty. Wciąż nie ma jednak w dorobku trofeum za zwycięstwo w tym turnieju.
W wielkim finale - podobnie jak przed rokiem - o triumf walczą Aluron CMC Warta Zawiercie i Sir Susa Monini Perugia.
Transmisja meczu finałowego Ligi Mistrzów Aluron CMC Warta Zawiercie - Sir Sicoma Monini Perugia w Super Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek w niedzielę o godzinie 20:00. Studio rozpoczęło się o godzinie 15:00.Przejdź na Polsatsport.pl