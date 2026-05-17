GKS Katowice - Jagiellonia Białystok. Relacja live i wynik na żywo z PKO BP Ekstraklasy

Piłka nożna

W przedostatniej kolejce piłkarskiej ekstraklasy GKS podejmie w niedzielę Jagiellonię Białystok. Relacja live i wynik na żywo z meczu GKS Katowice - Jagiellonia Białystok na Polsatsport.pl.

Zajmujący piąte miejsce w tabeli Katowiczanie w ostatniej kolejce bezbramkowo zremisowali w Gliwicach z Piastem 0:0. Jagiellonia w środę pokonała w zaległym spotkaniu na wyjeździe Raków Częstochowa 2:0.

 

Zdaniem Rafała Góraka, trenera gospodarzy, Białostoczanie bez problemu zregenerują się po tym starciu.

 

- Mamy swoje sprawy do załatwienia. Musimy się mocno koncentrować na spotkaniu z Jagiellonią, która cały czas liczy się w walce o mistrzostwo Polski. Ale i brać pod uwagę, gdzie my jesteśmy w tabeli i w jaki sposób te punkty mogą nas „rozwinąć”. Musimy być jak najlepiej przygotowani do rywala bardzo wymagającego. W tym roku już mieliśmy okazję się spotkać w Białymstoku. Zagraliśmy tam momentami bardzo dobrze, jeśli teraz tak samo zaprezentujemy się przez całe spotkanie, to zawiesimy rywalom poprzeczkę bardzo wysoko – ocenił szkoleniowiec.

 

Katowiczanie 17 marca przegrali w Białymstoku 1:2 w zaległym meczu.

 

W niedzielę nie zagra pauzujący za żółte kartki zawodnik gości Taras Romanczuk.

 

- To świetny piłkarz, jeden z najlepszych środkowych pomocników w Polsce, doświadczony, bardzo ważny dla swojego zespołu, ale myślę, że trener Adrian Siemieniec ma go kim zastąpić – uznał Górak.

 

Relacja live i wynik na żywo z meczu GKS Katowice - Jagiellonia Białystok na Polsatsport.pl w niedzielę od 14.45 na Polsatsport.pl.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
EKSTRAKLASAPIŁKA NOŻNA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 