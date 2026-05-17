Historyczny wyczyn! Zdobyli mistrzostwo w trzech różnych krajach

Al-Hilal to 31-krotny mistrz Sudanu. Ostatni tytuł zdobył w poprzednim sezonie. Niestety, z powodu wojny domowej klub postanowił zmienić rozgrywki i przenieść się do Mauretanii. Tam również udało się wygrać krajowe zmagania. Z kolei w sezonie 2025/2026 afrykański potentat wystąpił w lidze rwandzkiej i... też sięgnął po mistrzostwo!

To zatem ewenement na skalę światową i pierwszy taki przypadek w historii futbolu, aby jeden klub miał w swoim dorobku tytuły mistrzowskie wywalczone w trzech różnych krajach! Warto podkreślić, że Al-Hilal jako drużyna zagraniczna, nie dostała pozwolenia od rwandzkiej federacji piłkarskiej, aby jako mistrz tego kraju grać w afrykańskiej Champions League. Tak samo było w przypadku Mauretanii.

Al-Hilal zapewnił sobie mistrzostwo ligi rwandzkiej na trzy kolejki przed końcem sezonu. To klub, który oprócz wspomnianych 31 tytułów w Sudanie, dziesięciokrotnie sięgnął po Puchar Sudanu. Dwukrotnie dochodził do finału Ligi Mistrzów oraz do finału Arabskiego Pucharu Zdobywców Pucharu. W zeszłym sezonie dotarł do finału Pucharu CECAFA dla klubów z Afryki Wschodniej i Środkowej.

