Kiedy Polacy grają na mistrzostwach świata piłkarzy ręcznych?

Piłka ręczna

Reprezentacja Polski w piłce ręcznej po "zwycięskim remisie" z Austrią wywalczyła awans na mistrzostwa świata. Czempionat odbędzie się w styczniu 2027 roku w Niemczech. Kiedy grają Polacy na MŚ?

Reprezentacja Polski w piłce ręcznej zagra na mundialu

Biało-Czerwoni zremisowali z Austrią 30:30, ale w pierwszym starciu tego dwumeczu wygrali 26:25. Stąd też mowa o "zwycięskim remisie", który dał podopiecznym Joty Gonzaleza przepustki na mundial. 

 

Wywalczenie awansu oznacza dla reprezentacji Polski 19. występ w imprezie tej rangi. W dotychczasowej historii startów na mistrzostwach świata polscy szczypiorniści nie zdobyli jeszcze złotego medalu. Największym sukcesem kadry pozostaje wywalczenie srebra w 2007 roku, kiedy to w finale Polacy ulegli reprezentacji Niemiec. Ponadto Biało-Czerwoni trzykrotnie sięgali po brązowe krążki - miało to miejsce w latach 1982, 2009 oraz 2015.

 

Najbliższe mistrzostwa świata odbędą się w dniach 13-31 stycznia 2027 roku, a ich gospodarzem będą Niemcy. Spotkania będą rozgrywane w sześciu miastach: Kolonii, Hanowerze, Kilonii, Magdeburgu, Monachium i Stuttgarcie. 

 

W turnieju wezmą udział 32 reprezentacje. Zwycięzcy zakwalifikują się na igrzyska olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku.

 

Na razie nie wiadomo, do jakiej grupy trafią Polacy. Losowanie koszyków odbędzie się 10 czerwca w Monachium.

