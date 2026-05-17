Kiedy Polacy grają na mistrzostwach świata piłkarzy ręcznych?

Biało-Czerwoni zremisowali z Austrią 30:30, ale w pierwszym starciu tego dwumeczu wygrali 26:25. Stąd też mowa o "zwycięskim remisie", który dał podopiecznym Joty Gonzaleza przepustki na mundial.

Wywalczenie awansu oznacza dla reprezentacji Polski 19. występ w imprezie tej rangi. W dotychczasowej historii startów na mistrzostwach świata polscy szczypiorniści nie zdobyli jeszcze złotego medalu. Największym sukcesem kadry pozostaje wywalczenie srebra w 2007 roku, kiedy to w finale Polacy ulegli reprezentacji Niemiec. Ponadto Biało-Czerwoni trzykrotnie sięgali po brązowe krążki - miało to miejsce w latach 1982, 2009 oraz 2015.

Najbliższe mistrzostwa świata odbędą się w dniach 13-31 stycznia 2027 roku, a ich gospodarzem będą Niemcy. Spotkania będą rozgrywane w sześciu miastach: Kolonii, Hanowerze, Kilonii, Magdeburgu, Monachium i Stuttgarcie.

W turnieju wezmą udział 32 reprezentacje. Zwycięzcy zakwalifikują się na igrzyska olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku.

Na razie nie wiadomo, do jakiej grupy trafią Polacy. Losowanie koszyków odbędzie się 10 czerwca w Monachium.

