Kolejna gala UFC za nami. Oto wyniki i skróty walk (WIDEO)

W Apex w Las Vegas odbyła się gala UFC Fight Night 276. W walce wieczoru Arnold Allen pokonał Melquizaela Costę jednogłośną decyzją sędziów. Zobaczcie wyniki i skróty walk.

Arnold Allen pokonał Melquizaela Costę jednogłośną decyzją sędziów (50-45, 50-45, 49-46)
Dooho Choi pokonał Daniela Santosa przez TKO w drugiej rundzie

Juan Diaz pokonał Malcolma Wellmakera przez poddanie (duszenie zza pleców) w drugiej rundzie
Modestas Bukauskas pokonał Christiana Edwardsa niejednogłośną decyzją sędziów (29-28, 28-29, 29-28)

Bernardo Sopaj pokonał Timmy'ego Cuambę przez poddanie (duszenie zza pleców) w drugiej rundzie

Khaos Williams pokonał Nikolaya Veretennikova przez TKO w pierwszej rundzie

Ivan Erslan pokonał Tuco Tokkosa jednogłośną decyzją sędziów (29-28, 29-28, 29-28)

Thomas Gantt pokonał Artura Minieva przez TKO w drugiej rundzie 

Ketlen Vieira pokonała Jacqueline Cavalcanti jednogłośną decyzją sędziów (29-28, 29-28, 29-28)

Cody Brundage pokonał Andre Petroskiego przez TKO w drugiej rundzie

Alice Ardelean pokonała Polyanę Vianę przez poddanie (capsule lock) w drugiej rundzie

Luis Gurule pokonał Daniela Bareza jednogłośną decyzją sędziów (30-27, 30-27, 30-27)

Nicolle Caliari pokonała Shaune Bannon przez poddanie (trójkąt rękoma) w trzeciej rundzie

