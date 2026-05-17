Kolejna gala UFC za nami. Oto wyniki i skróty walk (WIDEO)
W Apex w Las Vegas odbyła się gala UFC Fight Night 276. W walce wieczoru Arnold Allen pokonał Melquizaela Costę jednogłośną decyzją sędziów. Zobaczcie wyniki i skróty walk.
Arnold Allen - Melquizael Costa. Skrót walki
Doo Ho Choi - Daniel Santos. Skrót walki
Modestas Bukauskas - Christian Edwards. Skrót walki
Malcolm Wellmaker - Juan Díaz. Skrót walki
Timmy Cuamba - Benardo Sopaj. Skrót walki
Nikolay Veretennikov - Khaos Williams. Skrót walki
Arnold Allen pokonał Melquizaela Costę jednogłośną decyzją sędziów (50-45, 50-45, 49-46)
Dooho Choi pokonał Daniela Santosa przez TKO w drugiej rundzie
Juan Diaz pokonał Malcolma Wellmakera przez poddanie (duszenie zza pleców) w drugiej rundzie
Modestas Bukauskas pokonał Christiana Edwardsa niejednogłośną decyzją sędziów (29-28, 28-29, 29-28)
Bernardo Sopaj pokonał Timmy'ego Cuambę przez poddanie (duszenie zza pleców) w drugiej rundzie
Khaos Williams pokonał Nikolaya Veretennikova przez TKO w pierwszej rundzie
Ivan Erslan pokonał Tuco Tokkosa jednogłośną decyzją sędziów (29-28, 29-28, 29-28)
Thomas Gantt pokonał Artura Minieva przez TKO w drugiej rundzie
Ketlen Vieira pokonała Jacqueline Cavalcanti jednogłośną decyzją sędziów (29-28, 29-28, 29-28)
Cody Brundage pokonał Andre Petroskiego przez TKO w drugiej rundzie
Alice Ardelean pokonała Polyanę Vianę przez poddanie (capsule lock) w drugiej rundzie
Luis Gurule pokonał Daniela Bareza jednogłośną decyzją sędziów (30-27, 30-27, 30-27)
Nicolle Caliari pokonała Shaune Bannon przez poddanie (trójkąt rękoma) w trzeciej rundzie