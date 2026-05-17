Kolejny klub Lewandowskiego? Kosecki ma swój plan. "Od początku mówiłem"

Lewandowski odejdzie z Barcelony po czterech sezonach, w których zdobył trzy mistrzostwa kraju, trzy Superpuchary oraz jeden Puchar Króla. Roman Kołtoń z "Prawdy Futbolu" zwrócił uwagę na moment transferu "Lewego" do "Blaugrany".

- Był cztery lata w Dortmundzie, osiem lat w Bayernie, a ta Barcelona to jednak absolutnie coś niezwykłego. Zapisał niezwykłą historię, bo jednak poszedł tam, mając prawie 34 lata. On podpisał kontrakt, a za miesiąc miał 34 urodziny. Kiedyś widziałem takie zestawienie najpóźniejszych debiutantów na Camp Nou w barwach Barcelony i on był na drugim miejscu. I tak się aż zdziwiłem, że tak późno się zaczęła ta historia "Lewego" w Barcelonie - wyznał w programie "Cafe Futbol".

Choć kariera Lewandowskiego jest już na ostatniej prostej, to Roman Kosecki uważa, że przed napastnikiem jeszcze sporo gry.

- Ronaldo ma 41 lat, a on ma 37. To ja nie mówię, że rok, dwa przed nim. Tak słyszę tutaj już od niektórych, że rok, dwa. A dlaczego nie trzy, cztery? Pytanie, jaki wybierze klub - przyznał.



I dodał swoją propozycję.

- Od początku mówiłem o MLS. Tam czeka Polonia. Tam jest ogromny potencjał, mistrzostwa świata. Możliwość zarobienia ogromnych pieniędzy na reklamach. Ja bym Robertowi z mojej strony proponował właśnie to, ale oczywiście on wybierze, co będzie chciał - zakończył.