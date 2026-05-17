Kontrowersyjne decyzje w Lidze Mistrzów! Jakub Bednaruk wyjaśnił (WIDEO)

Do sporych kontrowersji doszło w meczu o brązowy medal siatkarskiej Ligi Mistrzów. W tie-breaku tego spotkania sędzia podjęła dwie decyzje, które wzbudziły wątpliwości nie tylko zawodników na boisku, ale też widzów. W pomeczowej analizie wszystko wyjaśnił ekspert Polsatu Sport, Jakub Bednaruk.

Jakub Bednaruk analizował kontrowersje w meczu Projekt - Ziraat

W niedzielę rozegrany został mecz o brązowy medal Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa zmierzył się z klubem Ziraat Bankkart Ankara. Mimo zaciętej rywalizacji, która musiała zostać rozstrzygnięta w tie-breaku, ekipie znad Wisły nie udało się przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę

 

Po porażce przed kamerą Polsatu Sport złości nie kryli m.in. libero Damian Wojtaszek i trener Kamil Nalepka. 

 

- Sędzina nie może wziąć challenge'u na taką sytuację, gdzie raz za szybko zagwizdała. Mieliśmy freeballa do wykorzystania w pierwszej akcji możliwej. (...) Potem wróciliśmy do gry. Następna za szybka decyzja sędziny, gdzie mamy akcję na freeballa. Nie możemy jej wykorzystać, bo zagwizdała za szybko. Pamiętajmy, że tie-breaka się gra do 15. To zmotywowało rywali i było bardzo ciężko. Mieliśmy swoją szansę i wszystko dobrze szło z tym tie-breakiem. Nie wykorzystaliśmy tego - stwierdził Wojtaszek. 

 

Kontrowersje związane z decyzjami w pomeczowym studiu wyjaśnił Jakub Bednaruk. Siatkarski ekspert w swojej analizie wyjaśnił zachowanie kobiety i rozwiał wszelkie wątpliwości co do sytuacji.

 

Analizę wideo można zobaczyć w poniższym materiale.

 

