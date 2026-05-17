Lechia Gdańsk - Legia Warszawa. Relacja live i wynik na żywo z PKO BP Ekstraklasy

Legia zapewniła sobie utrzymanie w ekstraklasie w zeszłej kolejce po zwycięstwie nad Bruk-Bet Termaliką Nieciecza (1:0). Widmo spadku wisi nad Lechią, która poniosła cztery porażki w pięciu ostatnich meczach, zajmuje 16. miejsce w ekstraklasie i znajduje się w strefie spadkowej.

- Przed nami ciekawy wyjazd. Osobiście lubię polskie morze, ale cele są zawodowe. Musimy przygotować się dobrze do spotkania z rywalem, który walczy o utrzymanie. Nam ta sztuka się udała i to bardzo ważne. Chcemy zagrać zupełnie inaczej niż w drugiej połowie w Niecieczy, ale przede wszystkim chcemy wygrywać. Trzeba grać skutecznie i mieć taką mentalność, której nie pokazaliśmy na początku drugiej połowy ostatniego spotkania. Lechia nie może sobie dopisać zwycięstwa przed spotkaniem - podkreślił Papszun.

Trener biało-zielonych John Carver. uważa, że niedzielnej potyczce, która rozpocznie się o godz. 17.30, Lechia musi być najlepszą wersją siebie, aby pokonać stołeczną drużynę.

- W tym tygodniu widać było wielką rywalizację na treningach i na pewno będą pewne zmiany w składzie. Jest presja, ale od pierwszego dnia, w którym pojawiłem się w Gdańsku, musimy mierzyć się z presją. Nasi zawodnicy są do tego przyzwyczajeni i wierzę, że damy sobie radę – stwierdził.

PAP