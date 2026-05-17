Legendarny siatkarz zakończył karierę! To był jego ostatni mecz

Dmitrij Muserski (rocznik 1987) zakończył sportową karierę. O tym, że legendarny zawodnik po sezonie zakończy swoją przygodę z siatkówką, było wiadomo już od stycznia. Ostatnie mecze rozegrał w finałach ligi japońskiej, w których jego drużyna Suntory Sunbirds przegrała z Osaka Blueton.

Muserski pochodzi z Ukrainy, ale grał dla reprezentacji Rosji, z którą wygrywał mistrzostwa Europy, Ligę Światową i Puchar Świata. Do historii siatkówki przeszedł jego występ w finale igrzysk olimpijskich Londyn 2012. Sborna pokonała wówczas Brazylię 3:2, a trener Władimir Alekno przy stanie 0:2 w setach zdecydował się na pokerową zagrywkę - przestawił Muserskiego ze środka na atak, a mierzący 218 centymetrów zawodnik został bohaterem spotkania.

Swą przygodę z siatkówką rozpoczął w Charkowie. Później przez wiele lat grał w klubie Biełogorje Biełgorod (2006-18), z którym w 2014 roku wygrał Ligę Mistrzów i Klubowe Mistrzostwa Świata. W 2018 roku został siatkarzem Suntory Sunbirds, z którą czterokrotnie wywalczył mistrzostwo Japonii i wygrał Klubowe Mistrzostwa Azji.