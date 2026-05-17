Lewandowski nagle zwrócił się do kibiców. Wymowne słowa
Robert Lewandowski po zakończeniu sezonu odejdzie z Barcelony. Napastnik ogłosił swoją decyzję w sobotę. Kilka godzin ponownie zabrał głos w mediach społecznościowych.
- Odchodzę z uczuciem, że misja została wykonana - cztery sezony, trzy mistrzostwa kraju. Nigdy nie zapomnę miłości, którą otrzymałem od fanów od pierwszych dni - napisał w sobotę.
Jego decyzja wywołała poruszenie w mediach społecznościowych. Jego koledzy z zespołu czy też kibice masowo publikowali podziękowania w kierunku Polaka.
W sobotni wieczór Lewandowski ponownie przemówił. Tym razem ws. niedzielnego spotkania ligowego z Valencią, które będzie jego ostatnim w barwach "Blaugrany" na Camp Nou.
- Jutro krzyczcie głośniej niż kiedykolwiek, Culers - napisał.
Polak odejdzie ze stolicy Katalonii po czterech sezonach, w których sięgnął po trzy mistrzostwa kraju, trzy Superpuchary oraz jeden Puchar Króla. W 191 meczach strzelił 119 goli i zaliczył 24 asysty.
