Lewandowski nagle zwrócił się do kibiców. Wymowne słowa

- Odchodzę z uczuciem, że misja została wykonana - cztery sezony, trzy mistrzostwa kraju. Nigdy nie zapomnę miłości, którą otrzymałem od fanów od pierwszych dni - napisał w sobotę.

Jego decyzja wywołała poruszenie w mediach społecznościowych. Jego koledzy z zespołu czy też kibice masowo publikowali podziękowania w kierunku Polaka.

W sobotni wieczór Lewandowski ponownie przemówił. Tym razem ws. niedzielnego spotkania ligowego z Valencią, które będzie jego ostatnim w barwach "Blaugrany" na Camp Nou.

- Jutro krzyczcie głośniej niż kiedykolwiek, Culers - napisał.

Polak odejdzie ze stolicy Katalonii po czterech sezonach, w których sięgnął po trzy mistrzostwa kraju, trzy Superpuchary oraz jeden Puchar Króla. W 191 meczach strzelił 119 goli i zaliczył 24 asysty.

Mecz Barcelony z Realem Betis w niedzielę o 21.15.

PAP