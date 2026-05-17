Liga Mistrzów: Aluron CMC Warta Zawiercie - Sir Sicoma Monini Perugia. Relacja live i wynik na żywo

Warto podkreślić, że obie drużyny drugi rok z rzędu grają ze sobą o najważniejsze siatkarskie trofeum klubowe na Starym Kontynencie. W poprzednim sezonie emocji nie brakowało. Perugia prowadziła już 2:0 w setach, ale podopieczni Michała Winiarskiego doprowadzili do tie-breaka, w którym jednak musieli uznać wyższość rywala.

"Jurajscy Rycerze" są bogaci w tamte doświadczenia, a dodatkowo opromienieni zdobyciem historycznego, bo pierwszego w dziejach klubu mistrzostwa Polski. Z drugiej strony Perugia, której zawodnikiem jest Kamil Semeniuk, to aktualny mistrz Włoch.

Zawiercianie w półfinale odprawili z kwitkiem Ziraat Bankasi. Turcy nawiązali walkę z Wartą tylko w drugim secie, ostatecznie przegrywając 1:3. Z kolei Perugia pewnie pokonała PGE Projekt Warszawa, który postawił się gigantowi z Italii tylko w trzeciej odsłonie, ale i tak uległ 0:3.

