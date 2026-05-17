Liga Mistrzów: PGE Projekt Warszawa - Ziraat Bankasi. Relacja live i wynik na żywo

Warszawianie w półfinale rywalizowali z Sir Sicoma Monini Perugia i ulegli 0:3. Włosi byli zdecydowanie lepsi w pierwszym oraz drugim secie, natomiast Projekt miał szansę na odwrócenie losów meczu w trzeciej odsłonie, którą jednak przegrał na przewagi.

Z kolei Ziraat zmierzył się z Aluron CMC Wartą Zawiercie. Turcy przegrali pierwszego seta wyraźnie 19:25, aby następnie wygrać na przewagi. W dwóch kolejnych partiach "Jurajscy Rycerze" ponownie triumfowali 25:19 i drugi rok z rzędu awansowali do ścisłego finału.

ZOBACZ TAKŻE: Warta Zawiercie i Perugia w finale LM! Będzie rewanż za zeszły rok?

Projekt i Ziraat walczą zatem o brązowy medal, który rok temu padł łupem Jastrzębskiego Węgla. Wówczas też oglądaliśmy polsko-tureckie starcie, ale po drugiej stronie barykady znajdował się Halkbank Ankara.

Oba zespoły miały już okazję rywalizować ze sobą w fazie grupowej sezonu 2021/2022. Ziraat wygrał wtedy dwukrotnie 3:1. Obecnie siatkarzem tego klubu jest Tomasz Fornal.

Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Projekt Warszawa - Ziraat Bankasi na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport