Mamy to! Reprezentacja Polski awansowała na mistrzostwa świata

- Zdaję sobie sprawę, że to bardzo ważny moment dla reprezentacji Polski i całej polskiej piłki ręcznej. Czujemy odpowiedzialność i zrobimy wszystko, żeby wygrać - mówił przed meczem selekcjoner Jota Gonzalez, cytowany przez stronę internetową ZPRP. W środę Polacy wygrali na wyjeździe 26:25.

Niedzielne spotkanie zaczęło się lepiej dla Austriaków. Bardzo szybko wyszli na dwupunktowe prowadzenie, wykorzystując błędy naszej defensywy. W naszym zespole świetnie wyglądał za to Szymon Sićko, który zanotował dwa trafienia.

Mecz był wyrównany, żadna z drużyn nie potrafiła odskoczyć. Aż do stanu 10:11, kiedy imponującą serię zaliczyli goście. Naszym zawodnikom trudno było zatrzymać przede wszystkim Borisa Zivkovicia. Dobrze grał również Sebastian Frimmel.

Pierwszy rzut karny w tym meczu zmarnował Mikołaj Czapliński, przytomnie interweniował bramkarz. Trener Jota Gonzalez poprosił o czas. Niewiele się jednak zmieniło, Polacy wciąż byli nieskuteczni. Na dodatek Tomasz Gębala dostał dwuminutową karę.

Po kilku minutach niemocy wreszcie bramkę zdobył Andrzej Widomski. Niedługo później w słupek trafił Tobias Wagner i zaczęliśmy odrabiać straty. Austriacy wówczas poprosili o przerwę.

Pod koniec pierwszej połowy dwukrotnie zaskoczył nas Nemanja Belos. Tym samym Austriacy prowadzili 17:13.

Druga odsłona znakomicie rozpoczęła się dla Polaków. Na miarę oczekiwań grał wreszcie Piotr Jędraszczyk.

Goście mieli coraz więcej problemów, dochodziły do tego również kary. Z kolei nasza drużyna znacząco poprawiła defensywę. Kiedy mieliśmy za to piłkę na połowie rywala, byliśmy bardzo kreatywni, jak choćby podczas akcji Moryty i Czaplińskiego.

Przewaga rywali była coraz mniejsza. Trener musiał zatem poprosić o kolejny czas. Po nim Austriacy odskoczyli na trzy trafienia. Ale tylko na chwilę.

Po raz kolejny błysnął Jędraszczyk. Mało tego, Austriacy znów grali w osłabieniu. Świetnie bronił Marcel Jastrzębski. To był ważny moment meczu.

Nagle do wyrównania doprowadził Jędraszczyk, który wykorzystał błąd rywali i zanotował celny rzut przez całe boisko!

W odpowiednim momencie przypomniał również o sobie Michał Daszek, który zaliczył dublet. Potem sfaulował jednak rywala i otrzymał karę.

Gra była coraz bardziej agresywna. Sędziowie często karali zawodników. Na dziesięć minut przed końcem mieliśmy dwupunktowe prowadzenie. Popełniliśmy jednak błędy i rywale doprowadzili do remisu.

Daszek robił, co mógł, zdobywał kolejne bramki, ale nie byliśmy w stanie zbudować sobie przewagi. Było 29:29, kiedy Jędraszczyk źle podał, a Wagner pokonał polskiego bramkarza.

Rzut karny dla Polaków. Nie trafił jednak Kamil Syprzak. Piłka dla Austriaków, gra pasywna, trzydzieści sekund do końca. Jastrzębski obronił rzut rywala! Trener Jota Gonzalez wziął czas na czternaście sekund przed końcem.

Michał Daszek! To on zanotował decydujące trafienie. Polska zremisowała z Austrią 30:30. Dzięki temu wynikowi awansowaliśmy na przyszłoroczne mistrzostwa świata.

Zawodnikiem meczu został wybrany Marcel Jastrzębski.

Polska - Austria 30:30 (13:17).

Polska: Miłosz Wałach, Marcel Jastrzębski – Mikołaj Czapliński 1, Szymon Sićko 4, Piotr Jędraszczyk 8, Arkadiusz Moryto 4, Kamil Syprzak 3, Michał Daszek 4, Michał Olejniczak 1, Ariel Pietrasik 1, Andrzej Widomski 4, Maciej Gębala, Piotr Jarosiewicz, Wiktor Tomczak, Tomasz Gębala, Wiktor Jankowski.

Najwięcej bramek dla Austrii: Lukas Herburger 7, Sebastian Frimmel, Nikola Bilyk, Tobias Wagner, Jakob Nigg po 4.

Karne minuty: Polska - 4, Austria - 10. Sędziowie: Ramesh Thiyagarajah i Suresh Thiyagarajah (Niemcy).