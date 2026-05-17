Mount Everest ponownie zdobyty. Ten rekord wzbudza podziw

Departament Turystyki Nepalu pogratulował Szerpie osiągnięcia „historycznego kamienia milowego” i wkładu w promocję turystyki górskiej.

W oświadczeniu poinformowano, że prowadzący komercyjną wyprawę Sherpa dotarł na szczyt o godzinie 10.12 miejscowego czasu w niedzielę. Jednocześnie podano, że 52-letnia Sherpa Lakhpa dokonała 11. wejścia na Mount Everest, co jest rekordowym osiągnięciem wśród kobiet. Nie sprecyzowano, czy oboje uczestniczyli w tej samej wyprawie.

Spośród wspinaczy niebędących Sherpami rekord należy do brytyjskiego przewodnika Kentona Coola, który dokonał tego wyczynu 19 razy, a amerykańscy wspinacze Dave Hahn i Garrett Madison mają po 15 wejść. Cool i Madison są obecnie pod Everestem i mogą poprawić swoje osiągnięcia.

Wprowadzanie zagranicznych wspinaczy na Everest i inne szczyty zapewnia kluczowe źródło dochodu dla wielu Szerpów, mieszkańców dystryktu Solukhumbu. W tym sezonie trwającym od marca do maja wydano 492 zezwolenia na wejście na najwyższą górę świata,

W tym roku mija 73. rocznica pierwszego zdobycia Mount Everestu. Po raz pierwszy weszli na szczyt 29 maja 1953 roku Nowozelandczyk Edmund Hillary i jego nepalski przewodnik Tenzing Norgay.

