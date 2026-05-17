Niebywałe wiadomości nadeszły w nocy. Conor McGregor powraca, będzie wielki rewanż
Po ponad pięciu latach do oktagonu UFC powróci Conor McGregor! Największa organizacja MMA na świecie potwierdziła jego starcie z Maxem Hollowayem na gali UFC 329, która odbędzie się 11 lipca tego roku.
Powrót Irlandczyka ogłoszono podczas nocnej gali UFC FN 276. Będzie to wielkie wydarzenie w mieszanych sportach walki, gdyż McGregor po raz ostatni bił się pięć lat temu. Przegrał wtedy z Dustinem Poirierem, doznając kontuzji. Wiele osób nie spodziewało się, że charyzmatyczny zawodnik jeszcze wróci do oktagonu.
McGregor to były podwójny mistrz UFC kategorii lekkiej oraz piórkowej. Jako pierwszy w historii dzierżył pasy dwóch kategorii w tym samym czasie. W trakcie kariery pokonał takich zawodników jak m.in. Jose Aldo, Eddie Alvarez czy Nate Diaz. Stoczył też niezwykle dochodową walkę w boksie z Floydem Mayweatherem Jr.
Z Hollowayem walczył w sierpniu 2013 roku. Była to jego druga walka dla amerykańskiego giganta. McGregor wygrał jednogłośnie na punkty.
"Blessed' to były mistrz UFC kategorii piórkowej. Po porażce z McGregorem zbudował serię 13. kolejnych zwycięstw. Ostatnio widzieliśmy go w akcji w marcu tego roku, kiedy przegrał na punkty z Charlesem Oliveirą.
Gala UFC 329 odbędzie się 11 lipca w Las Vegas.
Przejdź na Polsatsport.pl