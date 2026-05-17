Niesamowity sukces Kamila Semeniuka! Wygrał Ligę Mistrzów po raz czwarty

Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie przegrali z Sir Sicoma Monini Perugia 0:3 w finałowym meczu Ligi Mistrzów. W pierwszym secie Jurajscy Rycerze ulegli rywalom 27:29, a w kolejnych dominowali mistrzowie Włoch. Obie drużyny po raz drugi z rzędu zmierzyły się w finale i po raz drugi wygrała Perugia.

Opokę włoskiej drużyny - nie po raz pierwszy zresztą - stanowił Kamil Semeniuk. Polski przyjmujący zanotował blisko 50% perfekcyjnego przyjęcia i 53% skuteczności w ataku.

- To coś cudownego. Nie dociera do mnie to, co zrobiliśmy na parkiecie. Naszą solidną grą przełamaliśmy rywala. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem od początku do końca brać w tym udział na boisku i tę Ligę Mistrzów wygrać. Jest to inny smak medalu, gdy własnymi rękami przyczyniasz się do wygrania spotkania. Prosiłem Boga o koncentrację i się udało - powiedział po ceremonii dekoracji 29-latek.

Dla Semeniuka to już czwarty triumf w Lidze Mistrzów, a drugi w barwach drużyny z Perugii. Dwa pierwsze zwycięstwa odniósł, reprezentując ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Było to w 2021 i 2022 roku. To czyni go jednym z najbardziej utytułowanych siatkarzy klubowych w historii Polski. Tyle samo triumfów w dorobku ma tylko Wilfredo Leon.

Po brąz sięgnęli siatkarze Ziraatu Bankkart Ankara, którzy pokonali PGE Projekt Warszawa 3:2.

