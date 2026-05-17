Nikola Grbić ocenił grę Polaków w Lidze Mistrzów. Padły konkretne nazwiska

W niedzielę zostały rozegrane dwa ostatnie mecze tej edycji Ligi Mistrzów. W walce o brąz naprzeciwko siebie stanęli zawodnicy PGE Projektu Warszawa i ekipy Ziraat Bankkart Ankara. Natomiast o złoto walczyli siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie i Sir Sicoma Monini Perugii. Na najniższym stopniu podium stanęła drużyna z Turcji, a europejski puchar zgarnęli mistrzowie Włoch.

Jak się okazało, na trybunach podczas rywalizacji w Turynie przebywał Nikola Grbić.

- Perugia zagrała bardzo dobry mecz. Zasłużyła na zwycięstwo - przyznał po finałowym spotkaniu selekcjoner reprezentacji Polski.

Serbski szkoleniowiec wypowiedział się również na temat gry reprezentantów Polski.

- Gomułka grał bardzo dobrze. Grał świetny koniec PlusLigi, a teraz dwa mecze Ligi Mistrzów, podczas których zaprezentował wysoki poziom. Dla Firszta to też jest pierwszy raz. To bardzo dobre doświadczenie - ocenił.

Sezon reprezentacyjny ruszy już w przyszłym tygodniu.

AA, Polsat Sport