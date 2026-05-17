Polak z awansem do Bundesligi! Co za mecz w ostatniej kolejce

Ekipa Elversberg zajęła drugie miejsce w tabeli 2. Bundesligi, wyprzedzając lepszym bilansem bramek mającą również 62 pkt drużynę SC Paderborn, która zagra w barażu z 16. w ekstraklasie VfL Wolfsburg bramkarza Kamila Grabary.

ZOBACZ TAKŻE: Zrobili to po 61 latach! Znamy nowych mistrzów kraju

Wcześniej powrót do krajowej elity zapewniła sobie ekipa Schalke 04 Gelsenkirchen.

Elversberg to miasto położone 15 kilometrów na północny wschód od Saarbruecken i liczące zaledwie 13 tysięcy mieszkańców. Ten zespół, jak napisała agencja prasowa DPA, "ma szansę stać się prawdopodobnie najbardziej niezwykłym klubem w historii Bundesligi".

Mateusz Żukowski z FC Magdeburg, który zajął 14. pozycję i uratował się przed spadkiem, z dorobkiem 17 goli zajął drugie miejsce w klasyfikacji strzelców. Najskuteczniejszy okazał się Noel Futkeu z SpVgg Greuther Fuerth.

KP, PAP