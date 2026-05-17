Polak z awansem do Bundesligi! Co za mecz w ostatniej kolejce
Zespół SV Elversberg, z Łukaszem Porębą w składzie, po raz pierwszy w historii awansował do piłkarskiej ekstraklasy Niemiec. W ostatniej kolejce 2. ligi pokonał Preussen Muenster 3:0. 26-letni polski pomocnik, który wystąpił we wszystkich meczach sezonu, rozegrał całe spotkanie.
Ekipa Elversberg zajęła drugie miejsce w tabeli 2. Bundesligi, wyprzedzając lepszym bilansem bramek mającą również 62 pkt drużynę SC Paderborn, która zagra w barażu z 16. w ekstraklasie VfL Wolfsburg bramkarza Kamila Grabary.
ZOBACZ TAKŻE: Zrobili to po 61 latach! Znamy nowych mistrzów kraju
Wcześniej powrót do krajowej elity zapewniła sobie ekipa Schalke 04 Gelsenkirchen.
Elversberg to miasto położone 15 kilometrów na północny wschód od Saarbruecken i liczące zaledwie 13 tysięcy mieszkańców. Ten zespół, jak napisała agencja prasowa DPA, "ma szansę stać się prawdopodobnie najbardziej niezwykłym klubem w historii Bundesligi".
Mateusz Żukowski z FC Magdeburg, który zajął 14. pozycję i uratował się przed spadkiem, z dorobkiem 17 goli zajął drugie miejsce w klasyfikacji strzelców. Najskuteczniejszy okazał się Noel Futkeu z SpVgg Greuther Fuerth.Przejdź na Polsatsport.pl